Belén Esteban cambia de idea y asesta un rejonazo demoledor a Yulen Pereira

Confirmado que su amiga Anabel Pantoja ya no tiene novio, la princesa del pueblo, que siempre apostó por una historia de amor que muy pocos creían se ha sentido un poco estafada al respecto.

Lo que comenzó como un rumor se ha confirmado en las últimas horas. Anabel Pantoja y Yulen Pereira han roto después de diez meses de intensa relación y, por lo que parece, la ruptura es definitiva. Fue el esgrimista quien acabó con su noviazgo el pasado miércoles, justo después de que la influencer aterrizase en Madrid tras casi un mes de gira por Norteamérica con su tía, Isabel Pantoja.

Una ruptura sobre la que cada vez se conocen más detalles y sobre la que la prima de Kiko Rivera se ha pronunciado ahora por primera vez. Tal y como ha contado Leticia Requejo en El programa de Ana Rosa, la decisión de Yulen es definitiva, la tomó hace tiempo y estaba bastante meditada, y a Anabel le llama mucho la atención por qué ha esperado hasta ahora y lo hiciera antes de que se fuese de gira con la tonadillera.

Anabel Pantoja y Yulen Pereira: vidas diferentes

¿El motivo que le ha dado el esgrimista? Que sus sentimientos ya no son los mismos y, como ha revelado Marisa Martín Blázquez, que se ha dado cuenta de que llevan vidas muy diferentes y él lo que quiere ahora es centrarse en su carrera deportiva.

Una ruptura sobre la que Yulen guarda silencio, aunque sí ha desmentido bastante enfadado y con un "dejar de inventaros cosas ya" que haya sido desleal a Anabel.

La influencer, por su parte, se refugia en su Sevilla natal con su madre y sus amigos más cercanos y ha confesado a Leticia Requejo que, aunque está "tocada", está "bien": "Por lo menos sigo viva" ha dicho, asegurando que ahora lo que quiere es estar tranquila y aislarse de las informaciones que se están dando sobre la ruptura porque "no quiere saber absolutamente nada".

Además, Anabel ha roto su silencio en redes sociales y, con un vídeo de su reciente viaje a Puerto Rico y la canción de Mañana será bonito de Karol G (cuya letra habla de un desengaño por amor) ha asegurado que "teniendo salud, trabajo y gente que me quiere... no se necesita más". Toda una declaración de intenciones con la que deja claro que su ruptura con Yulen no acabará con ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

La que siempre estuvo y sigue estando a su lado es Belén Esteban, que este lunes se mostró muy enfadada en Sálvame tras conocer la noticia de la separación y hablar con Anabel de la ruptura.

"No voy a traicionar a mi amiga", advertía negándose a desvelar los detalles de su conversación, pero sí quiso lanzar un mensaje a cámara: "Lo único que voy a decir es qué pena, que cuando una persona da tanto por amor, no se la valore o se piense en otras cosas".

Belén Esteban se muestra muy dura con Yulen Pereira tras su ruptura con Anabel Pantoja

Asimismo, la princesa del pueblo lanzaba una dura pulla a Yulen Pereira asegurando que "sé lo que le he dicho a ella y en la vida, a veces, es mejor estar sola que mal acompañada". Aunque fue de las que apostó por una historia de amor por la que muy poca gente daba un duro, Belén dio un consejo a Anabel: "Le he dicho que mire por ella".

"Qué bonito apostar por el amor y arriesgarte", dijo irónica recordando que Anabel se fue de viaje a América pero a trabajar y "no de fiesta": "¡Qué bonito que, con todos mis respetos a Yulen, des todo en una relación y cuando llegas te encuentras cosas que no te gustan".

No fue la única que se mojó en el plató de Sálvame este lunes. Para Rafa Mora esta es la "crónica de una separación anunciada. Para mí era una pareja antinatural". Algo en lo que coincidió con Laura Fa: "No digo que no estuvieran enamorados y fascinados, pero se le ha pasado el amor, muchas veces las rupturas son difíciles, la gente las hace mal y él lo ha hecho mal porque qué necesidad de buscarse un piso".