Un "pelo enquistado" en el trasero dejó a Pipi Estrada al borde del precipicio

Se acabó la aventura en Supervivientes para Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, por un problema de salud que ha puesto el debate sobre la mesa. El periodista deportivo se llevó la palma.

Después de varios intentos de solucionarlo sobre el terreno finalmente Manuel Cortés tuvo que abandonar Supervivientes por recomendación médica. Sus problemas de salud (obstrucción intestinal incluida).

Ahora que la aventura hondureña del hijo de Raquel Bollo ha llegado a su fin, los colaboradores de Sálvame debatieron este lunes sobre los problemas de salud que suelen sufrir los concursantes, dado el carácter extremo del reality.

Pipi Estrada siempre tan sincero y "detallista"

Y aquí Pipi Estrada fue el más descriptivo dando detalles... quizá más de los necesarios. El periodista deportivo no dudó en compartir con los espectadores uno de sus peores momentos durante su estancia en Supervivientes: "Todos los que hemos estado, hemos vivido capítulos de salud. En mi caso, me cosieron sin anestesia, tres puntos de sutura. Como sudaba que parecía que me estaban duchando...". "Me dijo que no tenía anestesia y le dije que tirase para adelante", explicó.



"Se me enquistó un pelo en el culo y se me puso el culo que parecía un mandril", detalló Estrada asegurando que del dolor que le causaba se "metía a una cueva a dar patadas". Además, también cree que tras pasar esto y otros complicados momentos en Supervivientes, "cuando más fuerte estaba era cuando me echaron a la calle, hay que aguantar".