A Ortega Cano le nombra la prensa a su ex Ana María Aldón y sale de estampida

Podría ser casualidad, pero lo difícil era que entre más de 3.000 personas invitadas al cumpleaños de El Turronero no se reencontraran el extorero y la colaboradora televisiva.

José Ortega Cano y su hija Gloria Camila fueron dos los invitados del 60 cumpleños de José Luis López 'El Turronero' en Sevilla, donde el extorero se encontró con su ex, Ana María Aldón, con la que no se veía desde la comunión del hijo que tienen en común.

Se podría decir eso de ¡vaya casualidad!, pero si se tiene en cuenta que el saro del empresario andaluz reunió a más de 3.000 personas en las tres naves del Palacio de Exposiciones y Congresos, parece que lo más difícil era que no se vieran.

De Ana María Aldón a Fabiola Martínez: los mejores looks del 'macrocumpleaños' de 'El turronero' https://t.co/U4omicpMSf — Revista SEMANA (@semana_revista) July 1, 2023

El exmatador llegó el viernes a la capital andaluza acompañado por sus hijos y por la persona de confianza que trabaja en su hogar, Marina. Muy feliz, comentaba que estaba dispuesto a disfrutar del cumpleaños de su amigo, pero se le cambiaba el rostro cuando le preguntábamos por la nueva ilusión de Ana María.

Una vez en el cumpleaños, Ortega Cano volvió a mostrarse muy simpático con la prensa, pero fue escuchar el nombre de su exmujer y salir huyendo de las cámaras. No quiso hacer ningún comentario sobre ella ni sobre la nueva relación que ha emprendido con el empresario hostelero de 56 años.

Han "PILLADO" a Ana María Aldón con su nuevo novio.

("PILLADOS" por #FiestaT5, donde ella curra 😜😜)

Traduzco: Ana María ha intentado colocar su nueva relación en alguna revista, como nadie pagaba un duro por esto, ha hecho un teatrillo con su productora

¿Nos chupamos el dedo? pic.twitter.com/EHSNE4utAi — El Indio de la Marea (@Jero20033756) June 24, 2023

"Yo conozco a José Luis desde hace muchos años, es un luchador, tiene una familia estupenda, aquí está es la prueba, no hay quién haga esto en el mundo", confesó el diestro y fue lo único que dijo mirando a cámara porque, cuando se le preguntó por el reencuentro con su exmujer, frunció el ceño, dio media vuelta y se fue.

No muy lejos, Aldón disfrutaba del macrocumpleaños y la fiesta anexa que montó El Turronero, decía a los periodistas que "estoy muy feliz y agradecida por encontrar una persona que me haga sentir así de especial y que ya era el momento, que me tocaba".

Muy sincera, Ana María dejó claro que Eladio es un hombre que la valora como nadie: "No es lo que me aporta es lo que me hace feliz es más importante, soy una persona íntegra, sé quién soy pero sí que me haga sentir que soy".

En cuanto a si le ha podido molestar a Ortega Cano que haya encontrado de nuevo el amor, Ana María nos explicó que "no me lo planteo, pues ya no teníamos nada desde hace bastante tiempo y por eso no me paro a pensar como le puede sentar una fotografía cuando estoy soltera. Él también es soltero y salieron fotografías, no ha sido impedimento para él".

Estocada para Ortega Cano: su reacción al noviazgo de Ana María Aldón con un cincuentón guapetón https://t.co/fEaywmYw9a pic.twitter.com/Az2J12Vtsc — Poprosa (@poprosa) June 28, 2023

Además, la diseñadora aseguró que no es la primera vez que coincide con Ortega Cano en un sitio: "Lo tenemos normalizado, quizás a otros les impacta más tenemos una persona en común, él lo lleva fenomenal y lo estamos llevando bien al menos los protagonistas ,que somos nosotros y muy bien, por el bien del pequeño sobre todo".

El Turronero también tuvo tiempo para atender a la prensa, ante la que se mostró muy emocionado: "Eso es lo que no se puede comprar en la vida por mucho éxito que se tenga, dinero, fortuna. El calor, el cariño de las personas es lo único que no se puede comprar y hoy me han demostrado que quieren estar aquí conmigo desde el más pequeño has el más grande, todos, conseguir esto para mi es el logro as grande de mi vida".

La impresionante y multitudinaria fiesta de José Luis congregó a famosos como Miguel Ángel Silvestre, Álex González, Vicky Martín Berrocal y su hermana Rocío, Elena Tablada, Rappel, Gemelier, César Cadaval y Jorge Cadaval con sus respectivas parejas; Manu Tenorio y Silvia Casas, Chenoa con su marido Miguel Sánchez Encinas, Rosa López, José Bono, Finito de Córdoba y Arancha del Sol. Víctor Puerto y Noelia Margotón, y Espinosa de los Monteros con Rocío Monasterio, entre otros muchos invitados.