Kiko Hernández y Fran Antón protagonizarán una boda de teatro en septiembre

El colaborador de 'Sálvame' dejó a un lado su hermetismo sobre su vida privada en el último programa para dar todos los detalles de su amor por el actor y la boda del proximo septiembre.

Kiko Hernández, el colaborador más hermético del ya extinto programa ‘Sálvame’ (por lo menos con este nombre y en Telecinco), se ha aventurado por fin a hablar sin tapujos sobre su vida privada, más en concreto sobre el bodorrio que protagonizará con su actual novio, el actor Fran Antón, que tendrá lugar el próximo 16 de septiembre, después de la falsa alarma de hace 15 días en el que todo el mundo anunciaba que ya se habían casado.

"Fran ha matado al Kiko de antes, siento tener que decirlo...", comentaba Hernández sobre el cambio de rumbo que ha tomado para compartir emociones más íntimas con el mundo terrenal más allá de su entorno más cercano.

Tras una semana de especulaciones, Kiko Hernández anuncia que se casa en Septiembre. “He encontrado a la persona que más quiero, Fran Antón”pic.twitter.com/v9rWBIrwVz — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) June 13, 2023

En la entrevista a la que se sometió en el último ‘Sálvame’, al ácido colaborador parece haberle enternecido el amor, pero sólo a veces porque aún retumba la mala leche con la que recordó a Paz Padilla antes de que todos lloraran desconsoladamente la ausencia del presentador estrella, Jorge Javier Vázquez.

La entrevista a Kiko Hernández en el plató de 'Viernes deluxe' hará historia. El colaborador de 'Sálvame' reconoció ante sus compañeros que el actor melillense es el amor de su vida y que se siente el hombre más afortunado del mundo.

Kiko Hernández revela cómo le contó a su madre que tenía una relación con Fran Antón #elorgullodekiko https://t.co/pKFZLdoYlc pic.twitter.com/rKvxJk1oIs — Lecturas (@Lecturas) June 24, 2023

Kiko Hernández ha contado con todo lujo de detalles cómo empezó su historia de amor con Antón y ha reconocido que fue él quien se lanzó: "Fui yo quien le besó primero, él flipó".

Pero Kiko Hernández soltó la bomba de las bombas durante una conexión con Belén Esteban. La de Paracuellos se encontraba celebrando con el equipo de 'Sálvame' el final del programa y entraba en directo para lanzarle a su compañero una pregunta muy directo: "¿Tenéis pensado ampliar la familia?".

Lejos de echar balones fuera, Kiko Hernández reconocía que las sospechas de su compañera eran ciertas: "Sí, queremos ampliar la familia porque, aunque Fran siente que mis hijas también son suyas, es uno de sus sueños". Con estas palabras el madrileño reconocía que Fran y él tienen la intención de convertirse juntos en padres próximamente.

.@Kiko_Hernandez ha vivido una de sus tardes más especiales en @salvameoficial ❤



"He encontrado al hombre de mi vida" 👏



🔵 https://t.co/ZnrWFWd9U4 pic.twitter.com/Ra5lHU8P1a — Telecinco (@telecincoes) June 13, 2023

Para evitar filtraciones y malos rollos, Kiko Hernández compartió con los telespectadores la invitación de boda que le llegará a los invitados. Se trata de una invitación interactiva en la que, con una romántica canción de fondo, Kiko y Fran invitan a sus seres queridos a la celebración de su amor: "Nos gustaría que nos acompañaras el sábado 16 de septiembre, la celebración será en Melilla a las 13.00 horas. Queremos que seáis los protagonistas de nuestra historia de película; si nos regaláis vajillas, jugaremos con ellas al tiro al plato...".

.@BelenEstebanM despide @salvameoficial desde una residencia en la que no se piensan perder a @Kiko_Hernandez en el @DeluxeSabado 💥



📺 ¡Esta noche, a las 22:00h, conocemos todos los detalles de la boda del colaborador!



🔵 #HashtagLuegoMariCarmen https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/BpdzLkGqdp — Telecinco (@telecincoes) June 23, 2023

Respecto a la boda, confesó que "quiero que sea en el ayuntamiento de Melilla, en el Salón Dorado. Allí se hará la ceremonia. Luego nos iremos al hotel Meliá Puerto, uno de los mejores de la ciudad y allí se hará una macrofiesta. Además, como él está metido en el mundo del teatro y yo estoy empezando, queremos que sea una gran representación, que nuestros amigos canten, que surjan mil historias... que sea una obra de teatro que se alargue hasta las tantas", explicó Kiko con la cara rebosante de ilusión.

Todos llorando de emoción Belén y María

Felicidades Kiko Hernández 💖 #yoveosalvame pic.twitter.com/USMJLu5wVX — ALIZON 🇪🇦 🇮🇹🌴💖💫JIMENA 👑✨🦋❣️ (@Alizon05176275) June 13, 2023

Kiko es tan feliz en esta etapa que está viviendo junto a Fran Antón, que estuvo acompañándolo entre bambalinas durante su entrevista. Marta López quiso saber si Kiko es celoso y si él y Fran discuten mucho. "Celoso, celoso... es él. Y discutir... la verdad es que yo no saco mi carácter, lo saca él, pero se le pasa a la media hora". También dio algunos detalles sobre la personalidad de Fran a preguntas de María Patiño. "Es desordenado, no cocina, es presumido, pasional", dijo Kiko de su novio.

Kiko Hernández confirma su relación con Fran Antón y su boda para septiempre EN MELILLA #YoVeoSalvame pic.twitter.com/M8DXgGXFJG — TeleCinco (@Realitys__t5) June 13, 2023

Kiko Hernández no especificó a qué compañeros de 'Sálvame' ha invitado a su boda. "No están todos invitados, pero sí la mayoría". Eso sí, hizo una invitación en directo a algunos de los compañeros que lo acompañaron en la entrevista: "Chelo García-Cortés, Kiko Matamoros, Marta López, Lydia Lozano, María Patiño... me gustaría, si podéis, si tenéis tiempo, porque no sé cómo tenéis vuestras agendas, que el 16 de septiembre estuvierais en mi boda".

Lidia y Kiko Hernández y los demás colaboradores María Patiño le entregan un hermoso ramo de rosas de parte de dos personas una en especial su futuro marido 💖🤗 #SalvameDelux pic.twitter.com/5c5r1P394B — ALIZON 🇪🇦 🇮🇹🌴💖💫JIMENA 👑✨🦋❣️ (@Alizon05176275) June 23, 2023

Marta López, que se llevó un buen disgusto cuando se enteró de que Kiko se casaba y a ella, una de sus mejores amigas, no le hubiera dicho nada, se levantó del sofá y abrazó, emocionada, a su amigo.