Trágica confesión de Nebulossa conmociona a todos a una semana de Eurovisión

La veterana cantante del dúo valenciano confiesa en una entrevista los calificativos nada agradables que está recibiendo a pocos días de participar en el festival más famoso de la canción.

Falta una semana para el festival de la canción por excelencia, Eurovisión, y nuestros representantes ya están en la localidad de Suecia que acoge el evento, Malmö. El dúo Nebulossa participa en nombre de España y antes de viajar hacia el certamen han concedido una entrevista a los compañeros de Informalia y en ESdiario nos ha llamado la atención algunas de las manifestaciones de los artistas, el matrimonio compuesto por Mary Bas y Mark Dasousa que interpretarán el polémico tema Zorra.

Mary confiesa que su elección para ir a Eurovisión “Ha sido un shock, porque no lo esperábamos. Los otros participantes sí tenían esa pretensión de querer llegar a Eurovisión, pero nosotros no. Me hace mucha ilusión por el tema del mensaje, haber llegado a tantos países, que la canción se entienda y que el mensaje se haya difundido tanto. La gente se ha sentido muy identificada y no puedo pedir más”.

Y preocupan especialmente unas confesiones de la veterana cantante de 55 años:

“Ha habido gente que me ha dicho que le he ayudado a poder levantarse cada día. Y lo que más me ha dolido, no sé... es muy gracioso, me han llamado Barbie Geriátrica. Y el otro día, uno me dijo que mi familia debía de estar avergonzada de lo que estaba haciendo. Y también hay quien dicen que no sé cantar... pero también se lo dicen de Madonna”.

Sobre este tema también opina la otra mitad de Nebulossa, Mark:

“Ella, al principio, lo llevó peor, porque para ella es una responsabilidad muy grande cantar y estar al nivel que nos autoimponemos. Quería cambiar la voz y volver a grabarla, pero no tienes que regrabar nada. La gente te acepta como eres. Este es tu nivel vocal y no tienes que demostrar nada a nadie. Hay que mejorar todo lo que se pueda, ¿pero volverse loco y traicionarse a uno mismo? Es verdad que ella está en el foco, y yo estoy en un segundo plano, pero creo que lo ha interiorizado bien y hay que reírse de esas críticas. Siempre son descalificaciones y, cuando alguien llega a ese punto, es que no tiene argumentos”.

Nebulossa: la posibilidad de ser últimos

En la entrevista al citado portal, Nebulossa aborda el miedo a fracasar con su controvertida canción Zorra, concretamente le preguntan sobre un posible mal resultado en el concurso:

“No, porque ya nos sentimos ganadores. Me escriben de todas partes del mundo y en todos los idiomas y yo estoy feliz por eso”, apunta Mary Bas.

Por su parte Mark responde que “hay dos caminos, el de la canción y el del concurso. Vamos allí a divertirnos y seguimos con la misma filosofía. Si quedamos últimos, pues haremos el 0 Points Tour.

Y surge la pregunta, ¿Os da miedo quedar últimos?:

“No, ¿por qué? Evidentemente, preferimos que no, pero no vamos a hacer un drama de eso. Nos pilla con una edad en la que las cosas se ven de otra manera”, dice ella y su marido apunta también a que “si quedamos mal, habrá gente que dirá que era lógico, porque la canción era una mierda y, por otra parte, están los que les gusta la canción y dicen que da igual la posición en la que acabemos. Nos sentimos muy protegidos. Ojalá quedemos bien, obviamente, sobre todo por el público”.