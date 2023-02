El escatológico secreto de Chelo García Cortés e Isabel Pantoja no se vio en SV

Aprovechando que la tonadillera está en Madrid antes de poner rumbo a su gira fuera de España era inevitable que a su examiga le preguntaran por ella... y terminó saltando la sorpresa.

Isabel Pantoja pasará unos días en Madrid antes de emprender su gira fuera de España. Una llegada de la tonadillera a la capital que fue ampliamente debatida en Sálvame este viernes y que, cómo no, terminó rebotando en su examiga Chelo García Cortés.

Cuestionada al respecto, la periodista aseguró que solo siente indiferencia hacia la cantante y que no tiene ganas de reencontrarse con la que fuese su amiga porque no tiene ninguna vinculación con ella.

Y es que no solamente está dolida con la actitud y comportamiento que tuvo con ella, sino por el que tuvo con su pareja, Marta.

Chelo García Cortés desvela detalles inéditos de su paso por Supervivientes

Si hay algo que siempre ha defendido Chelo es que su amistad con Isabel era muy fuerte, pero la que tenía su mujer con la cantante, lo era más. Marta habría estado en todos los momentos duros que ha vivido la tonadillera, pero no a la inversa y eso ha dolido muchísimo a la colaboradora.

"Cuando has querido tanto a alguien y no entiendes el porqué de esto, pasas... y yo la he querido mucho y no sólo por lo que me ha hecho a mí, sino por lo que le ha hecho a la persona con la que viví", confesó García Cortés añadiendo que "a mí me ha hecho más daño el distanciamiento con Marta porque han sido muy cómplices las dos en momentos muy malos para las dos".

Lo que nadie esperaba y pilló por sorpresa a todos sus compañeros de programa fue el secreto que desveló sobre el paso de ambas por Supervivientes. Después de que Rafa Mora la calificase como "mayordomo" de Pantoja cuando coincidieron en Honduras, la colaboradora desveló que Isabel le ayudó mucho en el reality y eso no se vio en España: "Cuando yo estaba en Supervivientes, tuve un problema, estaba estreñida y ella me ayudó, me ayudó a limpiarme, eso no se vio aquí".

Unas declaraciones que causaron un gran revuelo en plató al interpretar que la tonadillera ayudó a la colaboradora en un aspecto tan íntimo como ir al baño, aunque segundos más tarde, Chelo explicaba que se refería a que le ayudó en un momento dado en el que no se podía mover por lo mal que se encontraba.