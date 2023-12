La Nochebuena más triste de Bárbara Rey y Sofía Cristo tras la traición de Ángel

Las últimas semanas han sido muy duras para la vedette y su hija tras las polémicas declaraciones de su hijo Ángel Cristo que les siguen enfrentando hasta en Navidad.

Desde hace semanas, Bárbara Rey y Sofía Cristo se encuentran en una batalla mediática con Ángel Cristo Jr.. El hijo de la vedette ha dado varias polémicas entrevistas en las que ha atacado sin miramientos a su madre, unos hechos que han dejado devastada a Bárbara Rey de cara a unas Navidades que van a ser las más duras para ella.

Porque además de los ataques continuados de su hijo, Bárbara Rey ha tenido que decir adiós a su hermano que fallecía hace un mes, encontrándose con un cúmulo de tristes situaciones que la han hundido no solo a ella, también a su hija Sofía Cristo, aunque en mucha menor medida. Ante todas las dificultades, madre e hija han querido mostrarse muy unidas en redes sociales en Nochebuena.

La felicitación, con dardo, de Bárbara Rey y Sofía Cristo

Aunque ambas atraviesan un mal momento, Sofía Cristo ha decidido salir al paso y animar a su madre a celebrar la cena de Nochebuena rodeada de un pequeño grupo de amigos que las apoya ante todos estos problemas. Las dos han compartido una fotografía que ha reflejado muy bien lo que han sido las últimas semanas para ellas, semanas en las que solo se han tenido la una a la otra para mantenerse unidas ante los ataques de Ángel Cristo Jr..

Sofía ha colgado una imagen en su cuenta de Instagram en la que aparece abrazada junto a su madre al lado de un árbol de navidad. Una fotografía con la que la DJ ha querido felicitar la Navidad a todos sus seguidores y de paso mandar un dardo a su hermano Ángel.

"Feliz Navidad. Os deseamos toda la felicidad del mundo y, sobre todo, mucha mucha paz y salud en los corazones", ha escrito Sofía para acompañar la imagen. Una "paz y salud en los corazones" que dejan claro que ambas siguen sin entender por qué Ángel Cristo Jr. ha decidido, ahora, lanzarse ha sacar todos los secretos y trapos sucios de su infancia.

De todos estos ataques, la más perjudicada ha sido Bárbara Rey, que tal y como ha explicado Sofía Cristo en estos últimos días, se encuentra muy hundida y atraviesa uno de sus peores momentos: "Yo estoy bien, a mí me va muy bien, mi vida es fantástica, he trabajado mucho, me levanté un día queriendo cumplir mis sueños y lo he conseguido y lo sigo consiguiendo, pero hay cosas que duele y esto ahora, de repente... Es por ella, por mi madre, no puedo explicar lo que significa y no la quiero ver sufrir".

Además, Sofía explicaba que en las últimas semanas el estado de salud de Bárbara Rey ha empeorado mucho a raíz de todos estos disgustos: "Mi madre está mal. Muy mal. Ha dado un bajón de salud muy fuerte en estos días. Me preocupa".