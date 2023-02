La situación "lamentable" de acoso laboral que vivió María Patiño: "Indignante"

Los terribles sucesos de los Premios Feroz siguen coleando varios días después y la presentadora no ha dudado en poner sobre la mesa lo que ha callado durante mucho tiempo por miedo.

Después de lo ocurrido en los Premios Feroz, donde se denunciaron dos presuntas agresiones sexuales, son muchas las voces que se alzan, tanto con denuncias como dando las gracias a que se visibilice este grave problema. Sin embargo, también hay quien lo critica.

Es por eso que este jueves María Patiño quiso alzar la voz contra quienes lo cuestionan aprovechando su presencia en el plató de Sálvame. En este sentido, quiso confesar que ella misma vivió un episodio "lamentable" del que nunca habló por miedo, motivo por el que ahora se indigna ante quienes critican a las mujeres que dan un paso al frente.

"Hace años hay una situación, si no tuve el valor de contar lo que me pasó, no lo voy a hacer ahora, pero viví una situación muy lamentable donde no tuve capacidad de reaccionar porque estaba empezando y la persona era una persona importante", relató la presentadora de Socialité.

María Patiño se indigna con los que cuestionan a las mujeres que denuncian acoso

Eso no quita para que cuando escucha a personas que dicen que las mujeres "se han venido arriba" denunciado acoso en las discotecas, aludiendo a la "bebida" como una excusa o diciendo que es algo que siempre ha pasado, pierde la paciencia: "Me parece tan sumamente lamentable... yo admiro a estas mujeres que, por lo que sea, empiezan a tener el valor y será la justicia la que determine si es viable o no".



La colaboradora recalcó el valor de estas mujeres: "Como yo no lo he tenido por ese miedo a sentirme señalada, por miedo a perder mi trabajo… Cuando veo una sociedad que de repente las señala diciendo que eso pasa toda la vida… ¡Me parece indignante, hombre por favor!".