La sorprendente defensora que le sale a Bárbara Rey tras sus últimas polémicas

La vedette se ha enfrentado a numerosas críticas en las últimas semanas por la entrevista de su hijo Ángel Cristo Jr, y ha contado con el apoyo de algunas famosas.

Bárbara Rey no atraviesa su mejor momento personal gracias a su hijo, Ángel Cristo Jr, que con su entrevista en el programa "De Viernes" de Telecinco se ha encargado de poner a su madre en el punto de mira. A pesar de todo, la vedette cuenta con el apoyo de varias personas cercanas, como lo son su hija Sofía Cristo y su amiga íntima Chelo García Cortés.

Además del apoyo de Sofía Cristo y de Chelo, también hay otra famosa que ha salido en defensa de Bárbara Rey. Hablamos de Leticia Sabater, otra muy buena amiga de la vedette que ha querido pronunciarse sobre las polémicas y recientes declaraciones que Ángel Cristo Jr realizaba sobre su madre.

Leticia Sabater férrea defensora de Bárbara Rey

En unas declaraciones a Europa Press, Leticia Sabater ha declarado que Bárbara Rey "es una persona muy, muy noble, pero muy noble". Además también ha querido dejar claro el cariño que le tiene a la vedette, con quien ha coincidido en varios realities y proyectos televisivos: "Cuando veo a Bárbara es para reírnos, para divertirnos, para pasarla bien, para recordar viejos tiempos de realities juntas y de sitios donde hemos trabajado".

A pesar de las buenas palabras que Leticia Sabater ha tenido con Bárbara Rey, la cantante ha preferido no entrar en la polémica y no hablar sobre las palabras que Ángel Cristo Jr. dijo acerca de su madre en Telecinco: "A mí no me gusta meterme en cosas ajenas. Yo... A mí me gusta hablar de mi vida y de lo mío".

El futuro laboral de Bárbara Rey en televisión

Ajena a todas las polémicas quiere intentar estar Bárbara Rey, que ha preferido no pronunciarse en exceso sobre la entrevista de su hijo y continuar con su vida junto a su hija Sofía Cristo y sus amigos. La vedette, además, podría contar con una oportunidad laboral importante en un futuro, ya que según ha anunciado el medio Diez Minutos, Bárbara Rey estaría en negociaciones para formar parte del plantel de la próxima edición de "Tu cara me suena".

Una noticia que supondría un cambio de aires para Bárbara Rey, que en las últimas semanas solo ha recibido mazazos, comenzando con el fallecimiento de su hermano Salvador y terminando con todas las declaraciones que su hijo, Ángel Cristo Jr. ha hecho sobre ella.

De salir adelante el fichaje de Bárbara Rey por el concurso musical de Antena 3, este supondría el regreso de la vedette a la pequeña pantalla, sin contar sus intervenciones como invitada en los programas "Viajando con Chester", "Pasapalabra" y "El Hormiguero".