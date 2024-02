Marta López se lleva el disgusto del siglo en una noche agridulce para Telecinco

La veterana colaboradora de la cadena de Mediaset no se podía creer lo que le estaba pasando cuando ya rozaba con los dedos su último gran logro televisivo. Su gozo en un pozo.

Esta edición de GH Dúo está siendo la de las sorpresa y los cambio de guion y mecanismos. Tanto que incluso a veces han llegado a desconcertar a la propia presentadora Marta Flich, de cuyos servicios como conductora de realitys acaba de anunciar Telecinco que renuncia.

El caso es que este jueves volvió a descolocar a los concursantes y a la audiencia con un nuevo giro que terminó con dos expulsados en lugar de uno (algo que también tendría que ver con las prisas de Mediaset por acabar con un formato que no ha terminado de arraigar en cifras de audiencia),

Así, cuando todavía estaban celebrando que se habían convertido en los finalistas de la edición, Marta Flich conectaba con Asraf Beno, Elena Rodríguez, Manuel González, Mayka Rivera, Marta López y Lucía Sánchez para desvelarles que había una segunda expulsión durante la noche, después de que la audiencia decidiera que Keroseno era el primer expulsado.

"Uno de vosotros seis duerme esta noche en su casa, uno se cae de la final y esto ocurrirá si o si, pero en vuestras manos está marcar el camino", les advertía la presentadora al conectar con ellos en directo. A saber: "La audiencia puede elegir quién de vosotros seis sale expulsado o la audiencia puede elegir solamente entre dos de vosotros".

El duelo que nadie esperaba en Guadalix se salda en contra de Marta López

Un guante blanco en medio de la sala lo decidía todo. Si uno de los finalistas prefería y decidía jugárselo al todo o nada lo único que tenía que hacer era coger el guante y elegir a un compañero, a un rival para enfretarse en duelo y sería la audiencia la que decidiría entre esas dos personas, el resto estarían a salvo. Si nadie cogía el guante la votación se abría entre todos.



Los concursantes decidían que dejaban la decisión en manos de la audiencia entre todos ellos, porque creían que era lo más justo. En ese momento, se iniciaba una votación de 30 minutos en los que el público votaba por su ganador del concurso entre los seis finalistas y, el menos votado, era el que iba a salir expulsado durante la noche del jueves.

Al terminar el tiempo para la votación, Flich conectaba con ellos, que estaban muy nerviosos e iba comunicando uno a uno los que se salvaban de esta expulsión por un orden aleatorio. Mayka era la primera en quedarse fuera de peligro y no podía evitar romperse ante esto: "No me lo puedo creer". El siguiente en saber que seguía concursando era Asraf, que se abrazaba a sus compañeros y saltaba feliz. Como también lo hacía Lucía, muy emocionada, al saber que "sigue luchando por ganar GH Dúo'.

Elena era la siguiente en saber que era de una de las finalistas que seguían en la casa de Guadalix y, tras esto, quedaba conocer cuál era el último en salvarse y cuál era el que tenía que marcharse entre Marta López y Manuel González.



"La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... Marta López", comunicaba la presentadora. Manuel estallaba de felicidad por toda la sala de expulsión mientras los compañeros se abrazaban a su compañera ante su expulsión de la casa y en este momento se terminaba el concurso para Marta López.

La inesperada marcha de la veterana colaboradora de Telecinco supuso para GH Dúo un repunte de sus datos hasta el 12.4% de cuota de pantalla y 955.000 espectadores, sus cifras más altas combinadas desde el 1 de febrero. Algo que le sirvió para lograr mayor share que Antena 3 (12.3%) pero no mayor número de espectadores (1.263.000).