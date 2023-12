Un grave accidente deja a Joaquín Torres en el hospital con esta pinta

El arquitecto de los famosos ha tenido que ser ingresado en el hospital tras sufrir un importante accidente de moto que le ha dejado muchos daños.

Joaquín Torres ha sufrido un importante accidente de tráfico que ha provocado que el arquitecto tenga que estar ingresado en el hospital desde este lunes, aunque no ha sido hasta hace un día cuando el arquitecto decidía informar a sus seguidores de lo que le había ocurrido. Lo hacía a través de un vídeo que ha colgado en su cuenta de Instagram y donde ha explicado cómo había sucedido el accidente y cuáles serán los siguientes pasos que tendrá que tomar.

Un coche arrolla a Joaquín Torres mientras iba en moto

Tal y como ha contado en un vídeo "el pasado lunes, cuando me dirigía de casa al trabajo en mi moto, un vehículo salió de un garaje invadiendo la calle y poco o nada pude hacer para este fatal accidente". El arquitecto ha explicado que "he tenido un accidente muy farragoso, que ha podido ir a mayores", y además ha querido hacer un llamamiento a los conductores de moto: "Desgraciadamente aquellos que circulamos en moto, bici, patín.. Somos 'invisibles' para otros conductores...".

Joaquín Torres ha querido compartir el parte de lesiones que sufre tras este grave accidente y que le tienen postrado en una cama de hospital desde el lunes: "Tengo la pelvis rota por varios lugares y el antebrazo también fracturado. Una lesión de hígado y pulmonar... Me operan la próxima semana, en una operación de más de cinco horas. Espero que todo vaya bien".

Por último, el marido de Raúl Prieto no ha dudado en agradecer a todo el personal sanitario por la atención que está recibiendo en el hospital: "Agradecer la atención del equipo de médicos que me van a operar, por toda la atención y profesionalidad. No valoramos lo suficiente los hospitales públicos".

El arquitecto ha recibido numerosas muestras de apoyo tras dar a conocer la noticia, no solo de sus seguidores sino también de rostros muy conocidos de la televisión. César Cadaval, uno de los dos integrantes de Los Morancos, le ha deseado un pronta recuperación, "ponte bueno Joaquín, un besazo grande". También Chelo García Cortes le deseaba "que te mejores muy pronto", o Ion Aramendi, quien le mandaba "mucho ánimo Joaquín, ¡a recuperarse! Un abrazo". Toñi Moreno y Carlota Corredera son también algunas presentadoras que han dedicado unas palabras de apoyo para el arquitecto, que se va a enfrentar a unas semanas muy complicadas.