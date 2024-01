Así reaccionó la modelo Mar Flores a las explosivas declaraciones de su hijo

Carlo Costanzia visitó el programa "De viernes" e hizo unas declaraciones bastante polémicas al estilo Ángel Cristo Jr.

"De viernes" se ha convertido en el programa referencia de los hijos de famosos para contar los malos momentos que han atravesado durante su adolescencia y traicionar a sus madres. Lo hizo primero Ángel Cristo Jr. y lo ha hecho esta misma semana Carlo Costanzia, el hijo de Mar Flores.

Tal y como le sucedió a Bárbara Rey, la modelo y empresaria Mar Flores ha tenido que ver como su hijo la culpabilizaba de todos los problemas que ha tenido por la infancia que vivió. Unos ataques que han provocado que la modelo se vea en una situación similar a la que vivió la vedette, y que opte por hacer la misma estrategia.

La reacción de Mar Flores a las palabras de su hijo

De la misma manera en que lo hizo Bárbara Rey cuando su hijo la traicionó en "De viernes", Mar Flores ha querido pronunciarse sobre cómo se encuentra a través una de las colaboradoras del espacio. Ha sido Patricia Izquierdo quien ha asegurado que la modelo estaba muy disgustada con la decisión de Carlo Costanzia: "No da crédito y dice que 'por qué ahora'. Está muy disgustada y, por lo que sé, dice que su hijo se está equivocando otra vez. Me ha llamado la atención que diga eso de 'otra vez' y que este no es el camino".

Además de todo eso que ha contado la periodista, Mar Flores también ha reaccionado con un pequeño recado contra su hijo en redes sociales. Porque horas después de que se emitiera la entrevista, la modelo presumía en redes de la audiencia que hacía "El Desafío", programa de Antena 3 en el que está participando: "Líder imbatible un viernes más. Antena 3 supera en casi 6 puntos a su rival en prime time".

Hay que recordar, que este viernes el programa de Antena 3 se emitió a la vez que la polémica entrevista de Carlo Costanzia, y que obtuvo un 14,6% de share, mientras que el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona se quedó en el 12,5% de cuota de pantalla.