El Duque de Alba habla sobre su ausencia a la misa organizada por su hermano

Ninguno de los hermanos asistió a la misa organizada por Cayetano Martínez de Irujo, algo sobre lo que habló el Duque de Alba.

La relación entre Cayetano Martínez de Irujo y sus hermanos no atraviesa su mejor momento desde hace varios meses. Desde que Cayetano hablara de los problemas que tenía con sus hermanos a raíz de la sociedad que mantiene con Alfonso y Eugenia, la relación entre todos los hermanos se ha enfriado hasta el punto de que ninguno de ellos se presentó a la misa que organizó Cayetano.

Como suele hacer cada año, Cayetano Martínez de Irujo organizaba una misa en Sevilla con motivo del noveno aniversario del fallecimiento de la Duquesa de Alba, una misa que iba a organizar fueran sus hermanos o no fueran. Y la realidad es que ninguno de sus hermanos acudió, el Conde de Salvatierra solo estuvo acompañado por su pareja, Bárbara Mirján, y por Margaret, la hija de su niñera y quien es como una hermana para él.

El Duque de Alba aclara su relación con Cayetano y habla sobre su ausencia en la misa

Sobre esa ausencia en la misa que celebró Cayetano Martínez de Irujo este lunes 20 de noviembre habló Carlos Fizt-James Stuart, quien no aclaró que no acudió porque "yo es que llevo a mi madre dentro todos los días". Tampoco se vio sorprendido el Duque de Alba al conocer que no había sido el único que no acudió a la misa de Cayetano Martínez de Irujo: "¿Ah sí? Bueno, pues allá ellos".

El Duque de Alba quiso aclarar en qué punto se encuentra su relación con su hermano Cayetano: "Mis relaciones son buenas con todo el mundo, quien quiera ser buenas conmigo, pues muy bien, y si no, no es problema mío". Además, Carlos quiso abrir la posibilidad a hablar no solo con su hermano Cayetano, sino con todos los demás: "Absolutamente. Cada uno es quien es, y tiene lo suyo".

La postura del Duque de Alba es muy diferente de la que tomaba su hermana Eugenia Martínez de Irujo, que tras escuchar aquellas duras declaraciones de Cayetano afirmaba no querer saber nada de él y llegaba a decir que "se aprovecha de que los demás no hablamos".

A pesar de todo, Cayetano se muestra dispuesto a sentarse a hablar con Eugenia, con quien tenía una unión muy grande: "Hablemos no solo como hermanos, sino como personas normales... Pero no se puede establecer comunicación con alguien que no quiere ni hablar, y con eso, está todo dicho".