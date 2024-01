Lara Dibildos se pronuncia sobre la entrevista de Cándido Conde-Pumpido

Cándido Conde-Pumpido habló hace una semana sobre su ruptura con Lara Dibildos y la falsa denuncia por agresión sexual que le pusieron.

Lara Dibildos se ha convertido en protagonista de las últimas semanas a raíz de la entrevista que Cándido Conde-Pumpido concedía hace una semana al programa televisivo, "De viernes", y en la que hablaba sobre la ruptura sentimental que había tenido con la actriz y dejaba la puerta abierta a una posible reconciliación con ella.

A pesar de que ya ha pasado una semana desde aquella entrevista, Lara Dibildos todavía no ha tenido tiempo de visionarla: "Yo venía de viaje y la tengo que ver, si la quiero ver, de verdad, no es que diga 'no la quiero ver', pero bueno... Al final la gente te lo cuenta todo, así que yo creo que no hace ni falta".

Aún así, la actriz ha reconocido que no le guarda ningún tipo de rencor a Cándido Conde-Pumpido: "Ningún problema, por ahí ningún problema". Aunque no sabe si mantendrán una relación de amistad, algo que le suele suceder mucho con sus exparejas: "No lo sé... Hay de todo, lo que pasa es que, cuando me llevo mal, no lo cuento pero también lo hay".

Lara Dibildos recuerda a su madre, a María Teresa Campos y Concha Velasco

Si hay algo que ha unido a Terelu Campos, Manuel Velasco y Lara Dibildos en los últimos meses ha sido el fallecimiento de sus madres. "Tener tiempo para pensar, no es bueno, por lo menos en un momento como el que estamos pasando los tres", aunque todos han encontrado en su trabajo un refugio: "Los tres tenemos mucho trabajo, Manuel, Terelu y yo, creo que es lo mejor que nos puede pasar".

Y es que la pérdida de Concha Velasco, María Teresa Campos y Laura Valenzuela sacudió mucho a todo el mundo, porque se trataba de tres mujeres muy importantes en el mundo de la televisión y el espectáculo: "Eran de armas tomar".

Lara Dibildos también recordó a su padre José Luis Dibildos, quien "quería siempre estar detrás de las cámaras, le dejaba a mi madre todo el protagonismo". Porque la pérdida de su madre hace ya casi un año, fue un revés muy duro para ella: "El tiempo no se cura nunca, pero vas aceptando el vivir, esta es una nueva vida".