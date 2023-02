Omar Sánchez se ha divorciado de Anabel Pantoja pero sigue enamorado de ella

'El Negro' reconoce que han firmado de mutuo acuerdo los papeles del divorcio, pero miente al decir que no sigue enamorada de ella.

Omar Sánchez aprovechó que su exmujer, Anabel Pantoja, viajaba hasta EEUU esta semana para sentarse de nuevo en 'Sálvame Deluxe' y someterse al polígrafo para destapar la verdad que vivió al lado de la sobrinísima.

El que fuera concursante de 'Supervivientes' dejó claro que no le ha hecho ninguna gracia que Anabel sea embajadora de Canarias porque piensa que "hay gente canaria de sangre muy importante como para que sea ella la embajadora de nuestras islas”,aunque reconocía que "estoy orgulloso de que promocione las islas”.

Si hay algo que llamó la atención de los colaboradores fue cuando confesó haber sido testigo de momentos en los que Anabel había criticado a sus primos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, pero se negó a contar en qué situaciones: "No voy a contar intimidades de mi ex, pero claro que ha habido muchos momentos en los que no ha estado de acuerdo con el comportamiento de sus primos".

Omar sí que considera que la influencer le sigue mandando mensajes en clave a través de las redes sociales y el polígrafo dictaminaba que en la actualidad siente celos de Yulen Pereira, novio de la sobrinísima. Incluso cree que todavía hoy su le manda mensajes desde sus redes sociales con 'stories' y canciones que no dejan de ser indirectas, “como la canción de Shakira”.

Omar reconoce que su ex le dejó huella: “Es fogosa, innovadora, con ella he aprendido mucho. Nuestro sexo era muy bueno, pero ahora es mejor”.

Sigue enamorado de Anabel

Ni se arrepiente de haberse casado con Anabel, ni le fue infiel durante su relación... pero lo más impactante se produjo cuando le preguntaron: "¿Sigues enamorado de Anabel Pantoja?" y, a su respuesta “no”, Conchita dictaminó que mentía porque "claramente sigue sintiendo algo”, aunque él se apresuró a comentar que «”algo queda, pero sólo es cariñomientras el plató se venía arriba. “Nunca retomaría la relación con ella. No siento amor por Anabel”, añadió. Ha sido un turno de mentiras. Y gordas. A pesar de su respuesta, Omar sí cree que Anabel sienta todavía algo por él: “Puede que sea rabia o rencor, no sé”.

Para Omar Sánchez, su boda con Anabel Pantoja “fue muy real”. Pero el matrimonio terminó “porque fuimos perdiendo la confianza”. Sin embargo, hubo un momento -breve, eso sí- en que pensó volver con ella: “Fue en el reencuentro en televisión y entonces se me removieron muchos sentimientos. Yo le guardo mucho cariño y respeto, aunque la tengo bloqueada en el teléfono porque tuvimos unos encontronazos, se ponía un poco pesada”.

Según Omar, Anabel le hacía sentir inferior: “Ella me reprochaba que yo me dedicara a la televisión: 'no te veo ahí, no es tu mundo'. La 'tele' hizo mucho daño en nuestra relación”. Por último, Omar quiso aclarar y confirmar que ya han firmado los papeles de divorcio con Anabel: “Firmamos los papeles hace una semana más o menos, cada uno fue por su cuenta, lo hicimos con el mismo abogado y no sentí nada al hacerlo, ya no tenemos nada en común".

