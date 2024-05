Patricia Pardo pone en jaque el estreno de la serie de “El Caso Asunta”

La presentadora de “Vamos a ver” reivindica el lugar de la víctima en uno de los casos de asesinato más mediáticos al que, muy a su pesar, tuvo que dar seguimiento durante meses.

Netflix lo ha vuelto a hacer y ha convertido un siniestro caso de asesinato en una de las series más esperadas del momento, protagonizada por la actriz Candela Peña, quien se encuentra en plena promoción en estos días y ha contado su versión de la misma, entre otros, a Vicky Martín Berrocal, en su podcast A solas con.

La ficción de Netflix, que relata el trágico asesinato de la niña Asunta Basterra a manos de sus padres adoptivos, Alfonso Basterra y Rosario Porto y cuyo trágico final conmocionó al país por la dureza y premeditación con que se llevó a cabo y ahora, bate récords de visualizaciones en la plataforma streaming.

Un caso que vivió de cerca

Una de las personas que vivió muy de cerca la investigación en 2013 fue Patricia Pardo y ha recordado en el programa que presenta junto a Joaquín Prat que fue una de las periodistas que fueron trasladadas hasta Santiago de Compostela junto a otros compañeros de profesión para cubrir el que fue uno de los crímenes más mediáticos de las últimas décadas.

La tajante crítica de Patricia Pardo a la serie de Netflix ‘El Caso Asunta’ https://t.co/FQbt8Rvf6V — Lecturas (@Lecturas) May 4, 2024

Durante este tiempo, la mujer de Christian Gálvez investigó el entorno de la niña y de su familia, lo que le ha llevado a afirmar que la serie para ella "no es muy fiel a la realidad, porque yo cubrí el caso y no reconozco a los personajes principales".

Lo que menos le cuadra es la figura de Asunta, la niña asiática de 12 años asesinada, a la que cree que “no se le hace justicia, porque Asunta fue una niña brillante y única", reclamaba, dirigiéndose a los creadores, aunque, a pesar de no haber conectado del todo con la serie, que no termina de ver verosímil, Pardo no duda en halagar el gran trabajo de Candela Peña.

Qué dos actorazos.



Candela Peña y Tristán Ulloa en una lectura de guion de #ElCasoAsunta. Muy interesante:pic.twitter.com/POqtQ9rjTW — SERIELIZADOS (@SERIELIZADOS) May 4, 2024

Reconoce que se ha metido de lleno en la piel de Rosario Porto, la madre y asesina de la pequeña, que acabó suicidándose en prisión: “Creo que es maravillosa. En el caso de Candela a mí me sobrecoge, porque encarna a Rosario, porque más que imitarla ha sabido captar la esencia, la vulnerabilidad, la manera de caminar y el alma de Rosario Porto", asegura Pardo, alabando el trabajo de la intérprete.

Una opinión que comparte también el juez del caso, José Antonio Vázquez Taín, al que interpreta el actor Javier Gutiérrez: "Un gran actor y una gran persona, a él no tengo nada que reprocharle. Al contrario, creo que se ha intentado dejarme en el mejor lugar, pero no se ha conseguido. He visto un capítulo y no voy a volver a verlo. Hemos perdido la oportunidad de darle un pequeño cariño a la niña, a la víctima", asegura.