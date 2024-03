Los ricos también lloran: el 60% de invitados no regaló nada a Tamara Falcó

¿Dime de qué presumes y te diré de que careces? ¿No es oro todo lo que reluce? Cualquier refrán es bueno para describir lo que pasó con tan exclusivos invitados a la boda más pija del siglo.

La nueva andadura de Martínez y Hermanos ahora en Cuatro después de su paso por Movistar ha adquirido a su paso por Mediaset ese tinte algo más corazonero propio de las cadenas del grupo.

Sin ir más lejos, este lunes Dani Martínez recibió en su plató a Tamara Falcó y todavía le sacó algunos titulares jugosos sobre su boda que hasta ahora (aunque parezca increíble) todavía no habían visto la luz... aparte de los momentazos clásicos y espontáneos que suele dar la también colaboradora de El Hormiguero.

Entre otras cosas se puede concluir que, tal como dejó caer la marquesa de Griñón, los ricos también lloran... o al menos también racanean, como cualquier hijo de vecino.

De hecho, un clásico de las bodas a posteriori es comprobar que siempre hay invitados que se "escaquean" de hacer regalo y en el caso del exclusivo enlace matrimonial entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva la lista se disparó a más de la mitad.

Los invitados "gorrones" de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Vamos que tal como confesó a un atónito Martínez la hija de Isabel Preysler hasta un 60% de los invitados a la boda no les hizo regalo. El presentador no pudo por menos que intentar averiguar por qué sucedió eso y si respondía a alguna razón que se le escapaba tanto a él como a los espectadores, pero no. Como al común de los mortales que siempre se le cuelan invitados gorrones a Falcó y Onieva también les pasó pero en grandes porcentajes porque la respuesta de Tamara fue rotunda.

"¿Pero el 60% de los invitados por qué no regaló?", preguntó el cómico a la marquesa, sorprendido y entre risas y ella no tuvo dudas: "Esa pregunta también me la hago yo".

Con esta curiosa "exclusiva" Martínez y Hermanos logró cosechar para Cuatro un 5.9% de share y 540.000 espectadores que mejoró sus datos de la semana pasada (4.5% y 421.000) y hasta logró superar al Baila como Puedas de La 1 de TVE (5.5% y 402.000), colocándose como tercera opción dela noche por detrás de Hermanos en Antena 3 y Supervivientes Tierra de Nadie en Telecinco.