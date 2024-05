La ex mujer de Antonio Tejado confirma lo que todos piensan de María del Monte

Alba Muñoz se sentaba anoche en el plató de Telecinco para explicar cómo ha vivido la puesta en libertad de su ex pareja y los acontecimientos posteriores ocurridos con su familia.

El pasado mes de febrero, Alba Muñoz aparecía por primera vez en el plató de ¡De viernes!, tras haberse mantenido al margen sobre la detención de su ex marido, Antonio Tejado, y confirmaba la pesadilla que había vivido junto al sobrino de María del Monte durante su convivencia.

Ahora, después de que el juez haya decretado la libertad sin fianza del sobrino de la tonadillera y haber pasado más de tres meses en prisión, la madre de la hija adolescente de Tejado visita nuevamente el programa para contar cómo ha vivido los últimos acontecimientos en primera persona.

Preocupada por su hija

“Me gustaría pensar que sale un Antonio nuevo, pero… otra parte de mí, cree que no, que va a volver a lo mismo en breve”, declaraba la sevillana, que conoce bien las andanzas de Tejado, motivo por el que solicitaba el divorcio cuando su hija era aún pequeña.

La inexistente relación entre ambos es clara, dado que nadie le notificó su puesta en libertad ni invitó a la hija que tienen en común a la celebración familiar que se produjo tras su salida: “No sé si sale con sed de venganza o sale tranquilo”, añadía ante las preguntas de los colaboradores.

Alba Muñoz, ex de Antonio Tejado, sobre su encuentro con María del Monte: “Estaba convencida de su implicación” https://t.co/7mPCjWFIMs — Revista SEMANA (@semana_revista) May 25, 2024

Alba afirmaba que Antonio si ha llamado a su hija y que la conversación duró apenas once minutos: “Él no le explicó nada. Se basó en decirle lo que él estaba haciendo en ese momento y preguntarle por cosas de su cole en estos tres meses y sí fue ella quien le preguntó, en tono jocoso, si se había echado amigos allí porque ella sí sabía dónde había estado".

“Fue parte de la inocencia de una niña. Él no le dio ningún tipo de explicación ni yo quería que se la diese porque la niña no la estaba buscando”, explicaba, añadiendo que, durante su estancia en la cárcel, los familiares apenas se han preocupado por la niña: “Hemos recibido tres llamadas o cuatro, por parte de la abuela”.

“Las demás llamadas han sido todas de la menor hacia ella, algunas con respuesta y otras sin ella. No hemos recibido ninguna más, de ningún tío ni de nadie”, confiesa, mientras añade que no tiene miedo de reencontrarse con su ex, aunque le preocupa “el tono altivo” con el que ha salido de prisión.

Mientras, asegura que la relación con María del Monte y su mujer es muy cordial y se muestran muy cariñosas con ella cuando las ha visto: “Sentí muchísimo apoyo por parte de las dos, vi a una María muy segura de lo que me estaba diciendo. Sentía que ella tenía claro lo que había pasado y de quién era el culpable. Me dio la sensación de que ella estaba convencida de que su sobrino estaba implicado”, y confirma: “Me dijo que la relación con su familia estaba rota y que no quería saber nada de nadie”.