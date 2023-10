Las confesión sexual de Vicky Martín Berrocal descoloca a Ana Rosa Quintana

Parece que las colaboradoras de Quintana están dispuestas a echar toda la carne en el asador para que su "jefa" logre cuajar en los audímetros y elevar unas cifras que de momento no seducen.

Ana Rosa Quintana sigue intentando hacerse un hueco en la parrilla vespertina diaria y ocupar el espacio que dejó Sálvame desde el pasado mes de junio.

Aunque el nuevo TardeAR no lo está teniendo tan fácil como se podía haber pensado en un principio (teniendo en cuenta las cifras que manejaba Quintana por las mañanas con El programa de Ana Rosa) pero no será porque el equipo al completo no esté echando toda la carne en el asador.

Y si no que le pregunten a la colaboradora más espontánea y natural: Vicky Martín Berrocal.

Y es que este martes se sacó a debate en plató un estudio que afirma que hay un momento en el que la relación de las personas comienza a tambalearse y es a los 7 años, momento en el que es más fácil que surjan problemas e infidelidades.

Vicky Martín Berrocal y sus confesiones más espontáneas y naturales sobre orgasmos

Uno de los datos del porqué comienzan a aparecer terceras personas en las relaciones es que el 25% de las personas no están satisfechas, no tienen cubierto el deseo sexual. "¿Cuántas mujeres casadas creéis que no llegan al orgasmo? No llegan el 68% de las mujeres casadas", señaló Jorge Luque y fie entonces cuando Martín Berrocal aventuró que "hay muchas mujeres que no saben ni lo que es, que no han tenido un orgasmo nunca".

Tras comentar este estudio, Vicky fue aún más lejos y confesó algo: "Te voy a decir una cosa, yo no me escondo, yo he fingido un orgasmo, muchas veces. Lo siento, ¿qué queréis que os diga? Es mi verdad. Ellos no tenían ningún problema, el problema lo tenía yo. No quiero dar pena, simplemente estoy hablando de la verdad".