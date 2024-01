La explosiva entrevista de Carlo Costanzia, el hijo de la modelo Mar Flores

El hijo de Mar Flores se ha sentado en el programa "De viernes" para dar una explosiva entrevista sobre su adolescencia y los momentos más duros de su vida.

"De viernes" ha vuelto a conseguir una entrevista que ha dejado muchos titulares, un nuevo hijo que ha decidido hablar de cómo fue su infancia y adolescencia. En esta ocasión, y tal y como hicieron Isa Pantoja, Fran Rivera o Ángel Cristo Jr., ha sido Carlo Costanzia, el hijo de Mar Flores, quien ha pronunciado unas explosivas declaraciones sobre su adolescencia.

Carlo Costanzia, el hijo de la empresaria y modelo Mar Flores, ha seguido los pasos de Ángel Cristo Jr. y ha acudido al programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco para traicionar a su progenitora y contar algunos de los episodios más duros de su vida.

Carlo Costanzia buscó refugio en las drogas

Tal y como ha contado en Telecinco, el primer hecho que marcó su vida fue el divorcio de sus padres, Mar Flores y Carlos Costanzia di Costigliole, cuando él apenas tenía un año. Un divorcio que provocó un acoso y persecución mediática que le afectaron mucho durante su crecimiento: "He llegado a ver como pegan a mi abuela porque se pone en medio para que salgamos de su casa".

Todas estas situaciones que le rodearon durante su adolescencia, provocaron que Carlo Costanzia recurriera desde muy joven a las drogas para evadirse, algo de lo que culpa por completo a sus padres: "Claramente era la mejor manera de evadirme de todo esto... Era un acto de rebeldía que pasó a ser un oasis personal. Una vía de escape".

Y es que su coqueteo con las drogas comenzó desde que era muy joven: "Me rebelo en el colegio donde estaba. Empiezo los primeros contactos con el tabaco, alcohol, hachís y ciertas sustancias. Entonces me mandan a Suiza, a un internado de habla francesa donde no entiendo nada, allí en los montes. En aquel sitio aislado se produce mi hecatombe, lo siento como un abandono. Empiezo a consumir con diez años y el consumo diario llega con doce o trece años".

Pero el consumo de drogas no ha sido el único momento trágico que ha vivido Carlo Costanzia, que según ha contado en el programa, ha vivido un intento de suicidio: "En uno de mis arrebatos donde deseo evadirme demasiado consciente de eso, me va a llevar al descanso. De casualidad un amigo viene a casa, fuerzan la puerta y me encuentran inconsciente. Me llevan al hospital y me despierto allí cuando me habían hecho un lavado de estómago".

En los últimos meses, Carlo ha atravesado una dura etapa marcada por el delito de estafa por el cual fue condenado. Actualmente sigue en privación de libertad, con una pulsera telemática, aunque esta no es su primera condena: "Muchas veces he estado en calabozos por conducir bajo los efectos de las drogas y el alcohol".