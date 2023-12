Pilar Eyre cuela la bomba del Emérito en la mansión de Wyoming y arrasa

La periodista especializada en Casa Real ya estaba tardando en conseguir su nueva "medalla" en la casa más lujosa del presentador más aristocrático de toda la plantilla de La Sexta.

Uno de los entretenimientos favoritos del Gran Wyoming en su programa de La Sexta es mofarse de los miembros de la Familia Real española., y en particular de los Eméritos y también de los hijos de la Infanta Elena, Froilán y Victoria Federica, que suelen ser protagonistas habituales de sus chanzas, imitaciones, parodias y sketches.

Este jueves volvieron a la carga en la sección Los Aristorrancios en la que el propio presentador de El Intermedio y Dani Mateo se meten en la piel de dos caricaturizados aristócratas, el duque de Wyoming Fitz-Stuart y Daniel Ruiz Mateos del Condado del Alto Hospitalet.

Pilar Eyre se cuela en El Intermedio de Wyoming y Dani Mateo

Teniendo en cuenta que suelen analizar la actualidad de los diferentes miembros de la Casa Real ya estaba tardando en salir el nombre de Pilar Eyre, periodista y escritora especializada en el tema, y fue este jueves cuando lo hizo, tal como ella misma compartió en sus redes sociales.

Hoy Los Aristorrancios en #elintermedio hablando de mí con acento pijo. Jajaja geniales Wyoming y ⁦@DaniMateoAgain⁩ pic.twitter.com/IaBq50K5pQ — Pilar Eyre (@pilareyre) December 14, 2023

Todo al hilo de la fiesta que está organizando el Rey Juan Carlos en Abu Dabi con motivo de su próximo cumpleaños y de la que informó Eyre hace unos días.

Por lo demás, también hubo hueco, cómo no, para Froilán. Esta vez por su trabajo como acompañante de delegados en la Cumbre del Clima de Dubai, donde, bromeó Wyoming, "ha estado trabajando de sol a sol". "Si algo sabe este chico es de calentamiento", comentó Dani Mateo asegurando que le parece "horroroso que al chico lo tengan trabajando las 24 horas, y por que no creo en los sindicatos, que si no es para quejarse".

Sea como fuere, los chistes y bromas les salieron rentables en los pasillos de La Sexta, porque este jueves El Intermedio logró subir en los audímetros hasta alcanzar el 8.3% de cuota de pantalla delante de 1.130.000 espectadores, sus registros más altos desde el pasado 30 de noviembre.