El homenaje que Alejandra Rubio le hace a su abuela María Teresa Campos

La hija de Terelu Campos ha querido rendir homenaje en su última intervención en el programa "Fiesta" el día antes de Navidad.

Este año han sido muchas las grandes figuras a las que hemos tenido que decir adiós, las más recientes fueron Itziar Castro y Concha Velasco, pero antes de ellas hubo que decir adiós a una grande de la televisión, a María Teresa Campos, que fallecía en el mes de septiembre dejando a sus hijas y su nieta un panorama emocional muy complicado que no ha hecho más que agravarse según se acercaba la Navidad.

Porque estas van a ser las primeras navidades del clan de las Campos sin la matriarca, María Teresa. Y aunque se prevé que sean unos días duros para Carmen Borrego, Terelu Campos y Alejandra Rubio, las tres no pierden ni una ocasión para recordar a María Teresa, algo que la hija de Terelu hizo en una intervención en el programa "Fiesta" ayer.

Alejandra Rubio homenajea a María Teresa Campos por Navidad

La hija de Terelu Campos, que es una habitual colaboradora del programa "Fiesta" de Telecinco, quiso hacer un homenaje a su abuela en la tarde de Nochebuena. Alejandra acudió al programa vistiendo un traje fucsia de dos piezas conjuntado con unas zapatillas deportivas, un traje que le quedaba bastante ancho por un motivo muy especial que desveló Luis Rollán: "Este traje que trae Alejandra era de María Teresa Campos".

Un homenaje muy sentido que Alejandra ha querido explicar en el programa: "La directora me ha dicho que no venga de negro, pero como casi todos los trajes que suelo llevar son negros he dicho: 'Bueno, aprovecho y me pongo uno de la abuela en este día'". Una idea que, en un principio, no quería compartir porque sentía "mucha vergüenza", pero que tal y como ha explicado Emma García es un gesto "muy bonito y sentimental".

Y es que las Navidades de este 2023 van a ser las más diferentes para Alejandra Rubio, porque son las primeras que pasará sin su abuela: "Para mí este año va a ser rarísimo, va a ser muy raro, pero bueno, distinto. La echo mucho de menos". Porque las Campos siempre han sido una familia muy cercana y acostumbrada a juntarse mucho, algo que también ha explicado Alejandra: "Normalmente nos juntábamos para Nochebuena en su casa, ya estos últimos años en casa de mi madre, pero los anteriores siempre en su casa... Siempre hacía muchos platos... Le gustaban mucho las Navidades y le encantaba regalar".