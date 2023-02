Ana Rosa Quintana pulveriza la imagen de Iñaki Urdangarin por "gorrón"

La última del exmarido de la Infanta Cristina ya no ha dejado en evidencia a la hermana de Felipe VI sino al propio Rey y la presentadora de Telecinco le ha cantado las cuarenta...

Nuevo escándalo en el seno de la Casa Real y aledaños después de que Iñaki Urdangarin viajara con su novia, Ainhoa Armentia, a Baqueira Beret poco antes de que lo hiciera el Rey Felipe. Una polémica que recogió este lunes la mesa de debate de El programa de Ana Rosa.

Cabe recordar que en vísperas de San Valentín Urdangarin y Armentia se alojaron en la casa donde suelen hacerlo los miembros de Casa Real en Baqueira durante sus vacaciones en la nieve. Un dato que generó mucha controversia y que dejaba en un mal lugar a Doña Cristina, la persona que sí tiene derecho a acceder a esa vivienda.

Tras esta escapada romántica del exjugador de balonmano, saltó la sorpresa al saber que Felipe VI acudió solo una semana más tarde a la misma casa en la que su excuñado pernoctó con Ainhoa.

Como nadie entiende nada, este lunes la periodista experta en Casa Real Mariángel Alcázar aportó dos posibilidades: "Una, que el Rey le haya dicho a Urdangarin que fuese allí para recoger sus cosas porque él iba a ir la próxima semana; o que Iñaki se haya plantado allí con Ainhoa y le hayan dicho rápidamente que se marche".

Joaquín Prat no daba crédito: "El que le da las llaves a Urdangarin no puede decir oiga, que este señor se ha plantado aquí pidiendo las llaves o los escoltas, que dependen del Ministerio del Interior, porque este señor lleva seguridad, no pueden avisar diciendo oiga, que este señor está camino de Baqueira...".

Ana Rosa Quintana no concibe que todos los españoles paguen la escolta de Iñaki Urdangarin

Ana Rosa Quintana terminó terciando para señalar que "aquí hay noticias que hay que aclarar, creo que Casa Real lo está haciendo francamente bien y habría que aclarar". Tras esto, la presentadora añadió: "Al Rey Felipe VI y a Doña Letizia les meten en unos marrones que se los comen sin venir a cuento". Un asunto que enfadó a la periodista, puesto que la seguridad que lleve Iñaki Urdangarin es subvencionada por el Gobierno de España y no por la Familia Real: "Vamos a ver, este señor dicen que no lleva escolta: ¿lleva escolta o no lleva escolta?". Tras la pregunta, Marisa Martín Blázquez le responde: "Sí, lo lleva, porque dicen que todavía no está divorciado oficialmente de la infanta".



La presentadora, tras escuchar el posible motivo, sentenció: "¿Por qué un tipo que vive con su novia lleva escolta que pagamos todos los españoles? A mí que me lo expliquen. Si no está divorciado, que se divorcie. Y aunque no esté divorciado le pueden quitar los escoltas...". Por último, Ana Rosa sentenció: "Me parece muy bien que se separen o no se separen, pero yo no tengo por qué pagarle los escoltas a Urdangarin y a su novia, ya está".