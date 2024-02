Victoria Federica y su noche más 'influencer' en un restaurante de Madrid

La nieta del Rey Juan Carlos I ha protagonizado una cena junto a varias influencers muy conocidas como María Pombo, Laura Escanes o Marta Díaz.

Hace tiempo que Victoria Federica dejó atrás su faceta más gamberra, con la que protagonizaba las portadas de revistas por sus escándalos. La nieta del Rey Juan Carlos I está centrada en su trabajo como 'influencer', cada vez la podemos ver haciendo más promociones en su cuenta de Instagram y acudiendo a varios eventos relacionados con las redes sociales.

Allí, Victoria Federica ha podido relacionarse con muchos otros 'influencers' del panorama español, algunos de los más importantes y con los que ha entablado una amistad, como es el caso de María Pombo, Laura Escanes o Marta Díaz.

Victoria Federica, noche de chicas con María Pombo y Laura Escanes

De hecho ha sido con ellas tres con quienes ha quedado la nieta del Rey Juan Carlos I para disfrutar de una noche de chicas en un restaurante madrileño. Tal y como hemos podido ver en las redes sociales de María Pombo, las cuatro 'influencers' han disfrutado de una cena en el exclusivo restaurante de Madrid, Los 33.

Junto a María Pombo, Victoria Federica, Laura Escanes y Marta Díaz también han cenado Pablo Castellano, el marido de María, y Jorge Ventosa, director de producción en los programas de televisión "El Hormiguero" y "El Desafío".

La foto de las cuatro 'influencers' ha llamado mucho la atención en redes sociales, ya que los usuarios no se esperaban esta combinación tan particular entre la nieta del rey emérito y algunas de las 'influencers' más famosas del país.

ojalá saber el tema de conversación de esta cena ... pic.twitter.com/4aY1sVp0uX — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) February 10, 2024

Además esta cena de 'influencers' podría suponer algo más que una quedada de amigas, porque hay que recordar que hay un programa de televisión que une a Pablo Castellano, Laura Escanes, María Pombo, Marta Díaz y Jorge Ventosa. Hablamos de "El Desafío", programa en el que todos han participado y que produce Jorge, de hecho, Pablo Castellano y Marta Díaz se encuentran entre los participantes de la edición que se está emitiendo actualmente en Antena 3.

Habrá que ver si "El Desafío" es la próxima aventura de Victoria Federica, que por el momento insiste en que el trabajo de 'influencer' no es el que le gusta, tal y como contaba en una entrevista a ABC: "No soy 'influencer', ya lo he comentado en otras ocasiones. Tengo amigos que sí lo son, conozco muy bien su día a día, y es algo diferente a lo mío".