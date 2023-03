La verdadera naturaleza de la relación entre Isabel Preysler y Carolina Molas

La madre de Íñigo Onieva, desesperada, ha lanzado un comunicado denunciando difamaciones que atentan contra su derecho al honor y a la intimidad. ESdiario ha podido ahondar en sus razones.

La madre de Íñigo Onieva no puede más y lanza un grito a modo de comunicado para denunciar la persecución mediática con la que vive desde hace unos meses, "llegando a soportar difamaciones y desmerecimientos injuriosos que han atentado contra mi derecho al honor y mi dignidad", reza en el escrito.

Esta reacción se debe a informaciones que han visto la luz y que la propia Carolina Molas desmiente tajantemente. Se ha dicho que su relación con Isabel Preysler no es buena: "La relación con Isabel ni es buena, ni es mala, es simplemente correcta. Ni son íntimas amigas, ni se conocen de toda la vida. Además son muy diferentes", nos confiesa una persona muy cercana a la empresaria.

Isabel Preysler y Carolina Molas, dos mujeres con vidas muy distintas

La empresaria y la reina de corazones llevan vidas muy distintas, mientras que Isabel Preysler está acostumbrada a los flashes, a los focos, a las exclusivas y a la persecución asfáltica, Carolina Molas ha sido hasta ahora, una mujer anónima que trabaja en su empresa familiar dedicada a la distribución al por mayor de aparatos electrodomésticos.

Nuestra fuente nos confiesa que: "Carolina no quiere pertenecer a este mundo público, escuchar que hablan de su vida, de su intimidad le está afectando emocionalmente. No quiere formar parte de entrevistas, ni de absolutamente nada que tenga que ver con la exposición pública. Sabe que lo va a tener difícil porque será la suegra de Tamara Falcó, pero es su deseo y hay que respetarlo".

A Carolina Molas le pusimos cara públicamente a raíz de la ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. El compromiso de la pareja se rompía tras la filtración de unas imágenes, en las que veíamos a Íñigo besar a una chica en el Festival de Burning Man que se celebra en Black Rock City (Nevada). Fue Carolina, quien demostrando que apoyaba a su hijo en momentos tan delicados, aparecía en un primer plano, asintiendo en las explicaciones que el "novio dejado" daba a la prensa. Todo sucedía a la salida de un restaurante madrileño, donde la familia al completo había estado almorzando. Un Íñigo algo nervioso y titubeante en sus declaraciones, daba la cara públicamente para pedirle perdón a Tamara y reconocer "su culpa": "No somos ni villanos, ni héroes, solo personas que cometen errores. Me tiene destrozado haberle hecho daño y haber engañado a Tamara". Ya entonces dejó entrever que deseaba una segunda oportunidad con la marquesa de Griñón.

Carolina Molas no desea formar parte del mundo mediático de su nuera, Tamara Falcó

Seguir los pasos de Onieva y las reacciones de su familia, principalmente la de su madre, Carolina Molas, se convirtió en una constante para las agencias y programas de corazón que ejerciendo su trabajo daban el parte diario de los protagonistas y de su entorno más cercano. La futura suegra de Tamara entiende que su hijo se casará con una mujer que desde que nació está en el foco mediático, pero ella no desea formar parte de ese mundo: "Soy, y siempre he sido, una persona privada, absolutamente celosa de mi intimidad y la de mi entorno. Por el bien de mi hijo, y de Tamara, siempre he intentado mantener una relación de cordialidad, educación y respeto con los medios de comunicación, limitando mis restringidísimas respuestas a afirmar o negar sus imparables preguntas".

Carolina tendrá que tomar una decisión importante ante el inminente enlace de Íñigo Onieva con Tamara Falcó, ella será la madrina de su hijo y tendrá un papel relevante en la boda. En el aire están algunas preguntas que el 8 de julio tendrán respuesta: ¿saldrá o no saldrá Carolina Molas en las fotos de la exclusiva? En este caso, solo el tiempo lo dirá.