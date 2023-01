Julia Janeiro Campanario no es un personaje público y Telecinco lo paga caro

Un antes y un después en la prensa del corazón. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha obtenido una sentencia judicial que deja muy pocas dudas a Telecinco y Kiko Hernández



Es hija de Jesulín. Y de María José Campanario. Es influencer y muy activa en redes sociales. Todo eso son líneas de un curriculum personal y vital. Nada más. No tiene nada que ver con su popularidad en medios de comunicación.

Julia Janeiro Campanario es un personaje anónimo. No lo dice el periodista de turno. Es sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arcos de la Frontera. La sentencia fue firmada el pasado 10 de enero. Una decisión judicial que condena al medio que trató a la hija mayor de María José Campanario y segunda de Jesús Janeiro Bazán a pagar la cantidad de 190.000 a Mediaset España por los 19 programas emitidos en abril de 2021 donde le otorgaron la calidad de personaje popular y al colaborador Kiko Hernández a 30.000 euros por afirmar que Julia Janeiro además de ser una figura pública era una niña complicada. En concreto por relatar el suceso el que Julia Janeiro "metió la cabeza de una compañera en la taza del W.C.". En definitiva, por decir que era una niña conflictiva.

Julia Janeiro no es personaje público, la sentencia lo deja claro

38 páginas de sentencia donde no se da cabida a la duda. El 18 de abril de 2021, Julia Janeiro Campanario cumple 18 años. Desde unos días antes, la cadena, ahora condenada, va anunciando que a partir del próximo 18 de abril podrá mostrar las imágenes de la vida anterior (cuando era menor) de la hija de Jesulín de Ubrique. Hay alevosía en la actuación.

El mismo día que se produce la mayoría de edad, se emite la vida de la hija mayor de Campanario. Julia Janeiro advierte que no es un personaje famoso ni popular independientemente de quienes sean sus padres. La cadena no respeta su anonimato durante más de un mes. La protagonista demanda en el despacho de abogados Averum.

Su letrado Mario Bonacho tiene un objetivo. Demostrar judicialmente que Julia Janeiro no tiene por qué aparecer en medios de comunicación si no es su intención. La sentencia es rotunda y tiene un titular que subyace a toda la sentencia. Los hijos de los famosos no son famosos. Los hijos de los personajes populares son anónimos y no se puede publicar y emitir su vida aún cuando han alcanzado la mayoría de edad.

Mediaset y Kiko Hernández se reparten las costas para pagar

La popularidad del personaje la decide el propio personaje. No sus antecedentes familiares. Julia Janeiro es activa en redes sociales. Es influencer. Dos datos que no han modificado un ápice la sentencia del Juzgado Mixto de Arcos de la Frontera. La sentencia condena en costas a la parte demandada en proporciones equilibradas con su cantidad económica de sentencia. En costas a Mediaset le corresponde el 84,20% y a Kiko Hernández el 15,80 %.

Condenar en costas a la parte demandada es señal de que la Justicia no ha tenido duda de la intromisión al Honor, Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen por la que interpuso el proceso judicial civil Julia Janeiro.

En ese procedimiento no se ha distribuido pago de costas entre demandante y demandado. Todo para la parte acusada civilmente. A esta sentencia 1/2023 cabe recurso de Apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cádiz. Difícil modificar esta sentencia con la motivación que reúne en Primera Instancia.

Un antes y un después en la prensa del corazón. No se puede publicar las fotos del hijo de un famoso por el simple hecho de cumplir su mayoría de edad. Lo que no se podía hacer siendo un menor queda totalmente prohibido cuando se cumplen los 18 años. Y si se realiza, hay unas consecuencias.

Además de la económicas, hacer desaparecer todo lo que se publicó durante los días que hicieron protagonista a Julia Janeiro Campanario como hija de dos famosos siendo tan sólo un personaje anónimo que no ha dedico dar el paso para convertirse en público, ya sea popular o famoso.