Las declaraciones sobre su paternidad de Aless Lequio toman significado especial

Ahora que Ana Obregón ha contado "su verdad" a toda portada empiezan a adquirir una relevancia diferente las palabras de su hijo, las imágenes y todo lo que hizo antes de su enfermedad.

"Fue la última voluntad de Aless, la de traer un hijo suyo al mundo. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer. Ya estaba muy mal y nos dijo que, si algo le ocurría, quería que supiéramos que él quería dejar descendencia en esta vida. Aunque ya no estuviera. Esto no es un capricho, es cumplir el deseo y la última voluntad de mi hijo" ha confesado Ana Obregón en la exclusiva con la que ha presentado, en las páginas de la revista ¡Hola!, a su nieta Ana Sandra Lequio Obregón, hija póstuma de su hijo Aless, fallecido en 2020 tras dos años de durísima batalla contra el cáncer.

Una esperadísima entrevista en la que además la presentadora deja claro que no va a admitir ninguna opinión en contra de su decisión ("nada más que la de un padre o una madre que hayan enterrado un hijo. Solo ellos son los que pueden opinar y los que me pueden entender") aunque éstas no han tardado en surgir. Entre ellas, las de los que cuestionan si Aless congeló su esperma por los posibles efectos adversos de su tratamiento contra el cáncer y si el deseo del joven hubiese sido traer un hijo al mundo aunque él ya no estuviese.

Las imágenes de Aless Lequio en 2018 en una clínica de fertilidad

Coincidiendo con la exclusiva de Ana, la revista Lecturas publica unas imágenes exclusivas de su hijo a principios de abril de 2018, días antes de viajar a Nueva York para tratarse de la enfermedad, visitando una conocida clínica de fertilidad en Madrid acompañado por su padre, Alessandro Lequio, y su novia de entonces, Raquel Rodríguez. Aless se garantizaba así poder ser padre en un futuro si lo deseaba

Ahora recupera unas imágenes de enero de 2018, apenas cuatro meses antes de ser diagnosticado de cáncer, del hijo de Ana Obregón abandonando un restaurante de la capital con su pareja, con la que confesaba que todo iba "muy bien". "Es mi chica y me lo paso muy bien con ella, la verdad" añadía, sin poder evitar una tos nerviosa cuando los reporteros le preguntaban si se planteaba pasar por el altar y tener hijos.

Días antes, el 21 de diciembre de 2017, Aless reconocía que por el momento no se planteaba ser padre: "Para nada. Yo amo a los niños, tengo a mi hermana preciosa, pero mi hermana cubre el cupo de niños hasta los 30 años, no hay problemas".

Los planes de boda y de paternidad de Aless Lequio en 2018

Un mes después, el 19 de enero de 2018 (cuando todavía ni siquiera sospechaba que poco después le diagnosticarían un cáncer) el joven revelaba que su novia Raquel y él tenían planes de boda para 2019-2020 y ya se lo había contado a Ana Obregón y a Alessandro Lequio: "Es algo que ya se veía venir, que se va intuyendo. Pero es la primera vez que me voy a vivir con una chica, poco a poco. A todo el mundo le encanta mi chica".

Sobre una posible paternidad, Aless aseguraba que "hasta los 32 o 34 nada, pero ya tengo claro dónde van a estudiar mis hijos, tengo claro cómo hablarles en casa, tengo claro muchas cosas. La verdad que sí, con ganas". Unas declaraciones que sin duda hoy cobran una especial relevancia.