Alba Carrillo desliza lo que hay tras los malos datos de audiencia de Telecinco

A su paso por diferentes programas de Telecinco y Cuatro, Alba Carrillo siempre demostró que era una colaboradora indómita y poco dada a morderse la lengua, cayera quien cayera.

Ahora que lleva meses fuera del universo de Mediaset y de la primera línea de la pequeña pantalla, la modelo ya no tiene filtros a la hora de expresar sus opiniones y una vez más ha vuelto a demostrarlo en una entrevista en El Confidencial.

Lo de tirar la piedra y esconder la mano no va con ella, así que ha dado nombres y apellidos sin problema, como por ejemplo a la hora de valorar que "a Ana Rosa (Quintana) no la admiro pero a Jorge Javier (Vázquez) sí, aunque se equivocó conmigo".

En cuando a su fulminante despido y salida de Telecinco, recalcó que "fue un entre todos la mataron y ella sola se murió. Hay gente que me tenía ganas... A los que no le he bailado el agua y no les he permitido que se extralimitaran con ciertas cosas, me odian. También con los cambios en Mediaset, hay gente que ha llegado a tener más poder y han aprovechado para despedirme. Todo está bien, pero hay consecuencias. Como trabajadora he tomado medidas y me amparo en la ley. Que en mi caso siempre ha sido justa".

En este sentido añadió que "si supuestamente lucharon por mí ante la cadena, lo mínimo hubiera sido recibir un mensaje por su parte tras el despido. Y aunque Ana Rosa tenga muchos amigos jueces y mucho poder, porque ya lo hemos visto... De esta no se escapan. Hay cosas que no", espetó en relación al presunto aura de intocable que rodea a Quintana.

Alba Carrillo se niega a pesar que todo sea un accidente en los malos resultados de Telecinco

Precisamente la otrora reina de las mañana ganó pesó en la parrilla a raíz de los cambios en Mediaset encaminados a recuperar las audiencias perdidas pero desde entonces la cadena no ha parado de caer en los audímetros. Algo sobre lo que también se pronunció Alba Carrillo deslizando una curiosa teoría sobre los malos resultados de los últimos tiempos: "Parece que quieren destruir Telecinco para venderla. Esto tiene que ser deliberado porque no creo que estén haciendo las cosas tan mal a propósito. No pueden ser tan tontos. Me niego a pensar que una cadena que ha sido tan inteligente y que ha hecho las cosas tan bien durante tanto tiempo, esté así. Tienen que tener alguna estrategia empresarial que se nos escapa".