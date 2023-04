Laura Escanes destroza Sálvame por "machistas que van de feministas" y dan asco

No se puede ignorar que durante todo el tsunami organizado por la docuserie de Rocío Carrasco el magacín se situó en el ala "feminista" del debate, algo que la influencer no ha olvidado.

Laura Escanes se ha convertido en protagonista involuntaria de los contenidos de Sálvame al protagonizar un descuido con su minifalda que al magacín de Telecinco no pasó desapercibido y no dudó en emitir.

Vamos, que se hizo eco del momento en el que se puede ver la influencer en la calle y en un momento dado en el que se agacha deja al descubierto parte de su anatomía en ropa interior, algo que ha enfadado muchísimo a la expareja de Risto Mejide.

El "feminismo" de Sálvame y La Fábrica de la Tele, en entredicho con Laura Escanes

Es inevitable recordar que cuando la docuserie de Rocío Carrasco generó un intenso debate en el país, Sálvame y La Fábrica de la Tele se ubicó rápidamente del bando "feminista" con la ministra Irene Montero como cabeza visible.

Será por ello que Laura Escanes no ha querido pasar por alto este detalle a la hora de estallar en sus redes sociales contra el programa de Mediaset para escribir a los "señores directores de Sálvame, presentadores y colaboradores", "con mucha tristeza e impotencia".

La modelo se queja de lo "asqueroso que me parece que haya un fotógrafo esperando a que me caiga o me agache para hacer una foto de mi culo y de mis bragas. Siguiendo por lo repugnante que es que, posteriormente haya unos hombres decidiendo cuál es el contenido que se va a emitir esta tarde y crean que es una idea publicar estas fotos. ¿Con qué intención?", clama.

Más aún, destapa la hipocresía de algunos sentenciando con contundencia a Sálvame: "Dais asco. Y luego vais de feministas. 2023 y que sigan pasando estas cosas es algo alucinante".