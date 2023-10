Ion Aramendi resucita GH VIP con la verdad sobre el abandono de Oriana Marzoli

Durante el fin de semana se estuvo especulando con lo que en realidad pasó en la casa de Guadalix y las versiones eran encontradas o directamente contradictorias. Telecinco pone la guinda.

La inesperada salida repentina de Oriana Marzoli de GH VIP el pasado viernes después de la Gala generó todo tipo de reacciones e interpretaciones durante todo el fin de semana a la espera de que en el Debate del domingo se resolvieran algunas dudas e incógnitas.

El Súper comunicó al resto de compañeros de Guadalix que Oriana había "abandonado el concurso" y desde ese momento todo fueron versiones encontradas y a veces hasta contradictorias.

Entre otras cosas trascendieron las últimas imágenes de Marzoli en la casa y los motivos que la llevaron a tomar la decisión de abandonar el reality. De hecho, entró muy enfadada al confesionario después de sus tensiones con Alex Caniggia durante la gala: "Esto va a ser la última vez que voy a decir esto. Si me vuelve a llamar ridícula delante de la presentadora cuatro veces y cuatro veces delante de los compañeros y no se le dice nada yo me voy a poner heavy. Quiero ver que se toma una medida con esta persona porque si no yo me pongo a ese nivel".

La secuencia del "abandono" de Oriana Marzoli paso por paso

El Súper le recordaba que ya habían llamado la atención a Álex: "A mí injusticias así no. Si se le dice una vez y continúa habrá que hacer algo. Es que estoy cabreadísima, si a mí me ponés unas normas se las ponéis al resto. Si permitís todo, pero a mí no se me permite yo me largo y punto, no me importa una mierda".

Super: "¿Te quieres ir del concurso?"

Oriana: "Si, no aguanto más"



Así fue el abandono de Oriana de #GHVIP #GHVIPDBT3 pic.twitter.com/VAuV1Itz2F — Gran Hermano (@ghoficial) October 1, 2023

"Quiero abrir la puerta y largarme, te lo digo de verdad. No aguanto más, quiero hablar con mi representante. Tengo ganas de irme, no soporto estar aquí. Vemos como lo solucionamos. Yo ahora no tengo ganas. Os vais a enterar cuando tenga que decirle algo porque me voy a poner a insultar como una puta loca", continuaba diciendo y terminaba tomando una decisión: "Ábreme, que me quiero ir por producción. Me quiero ir, no aguanto más". El Súper le preguntaba entonces: "¿Te quieres ir del concurso?". "Si, no aguanto más", respondió ella.

Ion Aramendi da explicaciones y muestra la diferencia entre "abandono" y "expulsión"

Así las cosas, y emitido el vídeo completo, el presentador del Debate de GH VIP Ion Aramendi ofreció las explicaciones y la versión de Telecinco: "La puerta de producción a la que se refiere Oriana da a la calle, es la de salida, la otra puerta da a la casa. Ella sabía muy bien lo que hacía. Nadie echa a Oriana, ella es la que decide salir. Otra cosa es que ella se arrepienta una vez fuera. Y no vamos a entrar en las malas formas con las que habla al equipo, horribles formas. Las imágenes no engañan y las decisiones son decisiones".

"La relación contractual de @ghoficial es solo con Oriana, con nadie más. Ella quería que entrara su novio y nunca hubo un acuerdo para que eso sucediera"



👁 #GHVIPDBT3

🔵 https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/tP1RzJKwl5 — Telecinco (@telecincoes) October 1, 2023

"Me voy a permitir añadir algo que una cosa que estoy pensando. Este formato es más grande que todos los concursantes que han pasado por él. Es más grande que todos los presentadores que tenemos la suerte de formar parte de él. Este programa no pertenece a los concursantes ni a los presentadores, os pertenece a vosotros. Y solo a vosotros y me incluyo, a los que amamos este formato. Si tú no eres consciente de esto, muchas gracias y adiós", sentenció Aramendi muy rotundo.

A todo esto, el programa intentó demostrar que Oriana no se sintió cómoda en ningún momento: "Ha estado muy incómoda dentro del concurso porque no ha estado acostumbrada a que sus exigencias no se cumplan de manera inmediata", advirtió el presentador mostrando nuevas imágenes de antes del abandono y de sus días previos en la casa de Guadalix: "Estás flipando si crees que voy a ir así, en cinco minutos. Yo no grabo así, no sé a quién han contratado, me conocen de sobra". Eso por no hablar hasta de su foto oficial: "Me está dando una depresión de lo fea que salgo, que miedo. Es horrible".

Este vídeo de la organización de #gHvipDBt3 deja a Oriana a la altura del betún.



¿También va a hacer una historia en su IG de 40 segundos para justificar su comportamiento durante estos días en la casa? 😂pic.twitter.com/vlsVfXIzy9 — M 📺 (@casasola_89) October 1, 2023

Con Oriana Marzoli como protagonista indiscutible, y ausente, del Debate de GH VIP Telecinco logró mejorar las cifras de su gran apuesta de comienzo de temporada y anotó un 13% de share y 1.090.000 espectadores, frente al 10.8% y 908.000 del domingo pasado.

No solo eso, sino que Gran Hermano VIP 8 logró liderar el prime time dominical con el Debate por encima del cine de La Uno de TVE con Wonder Woman (11.4% y 1.285.000) y de Secretos de Familia en Antena 3 (10.7% y 1.016.000),