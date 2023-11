La mujer de Joaquín toca la fibra sensible a Mario Vaquerizo: "Me enerva"

Susana Saborido está ganando peso televisivo de la mano del exfutbolista del Betis y esta vez le tocó el turno de "poner de los nervios" al marido de Alaska. Todo queda entre matrimonios.

Por el programa de Joaquín Sánchez en Antena 3 hay pocos famosos que se resistan a pasar y este jueves le tocó el turno a la pareja formada por Alaska y Mario Vaquerizo.

Famosos por no morderse la lengua, no dudaron en sincerarse y volver a defender su relación, muchas veces cuestionada entre otras cosas por el eterno debate sobre la orientación sexual de Vaquerizo, que se mostró muy molesto e indignado con quien cuestiona su heterosexualidad.

Fue durante la parte individual de su entrevista, con la mujer de Joaquín, Susana Saborido, que el artista dejó bien clara su indignación al respecto de las críticas: "Yo las llevo mal por el daño que le puedan hacer a mi madre, porque hablan sin saber. Además, me están dando una importancia que ni yo mismo me la doy".

El cantante de Nancys Rubias también destacó que ante "los comentarios hirientes" se crece: "Todos mis amigos son maricones. No son gays, son maricones. Esto no lo estoy diciendo como un insulto. Porque el insulto no está en la palabra, sino en la intención de cómo lo dices".

¿Cómo lleva las críticas Mario Vaquerizo? 🤔

El cantante se lo cuenta a nuestra Novata 🙊#NovatoAlaskayMario

Directo▶️ https://t.co/nwSRTYTOSD pic.twitter.com/ZH9Z5g9gCx — JoaquinElNovato (@JoaquinElNovato) November 23, 2023

Dicho esto, Mario Vaquerizo quiso confesar que "lo que me da rabia es que están cuestionando a mi mujer. ¿Qué pasa, que mi mujer es una muñeca? ¿Mi mujer se va a morir de inanición? La estás cuestionando a ella. Por un lado, estás diciendo que es la mujer más inteligente de España, ¿pero después va a ser una tonta en casa? Eso es lo que de verdad me enerva".

Una indignación que logró conectar con el público, ya que este jueves Joaquín, El Novato subió para Antena 3 hasta el 8% de cuota de pantalla y los 710.000 espectadores, mejorando la cifra de la semana pasada con Los Javis (6.5% y 604.000). Eso sí, no logró imponerse a MasterChef Celebrity en La 1 de TVE (15.1% 1.119.000) ni a GH VIP en Telecinco ( 13% 976.000).