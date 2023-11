La verdad sobre el "archivo definitivo" de Rocío Carrasco

Se ha organizado un runrún en los mentideros corazoneros en torno a la batalla legal contra Antonio David Flores, pero ESdiario tiene toda la verdad de lo que ha pasado en las últimas horas.



La situación judicial de la querella que interpone Rocío Carrasco al que fuera su marido Antonio David Flores no ha sufrido novedad alguna. No hay archivo definitivo. Fue archivado provisionalmente por la Audiencia Provincial de Madrid en 2018. Desde entonces todo sigue igual. No hay otra salida.

La apertura se podía haber producido con pruebas nuevas aportadas por Rocío Carrasco y que no se hubieran podido presentar ante el Juzgado de Instrucción en un primer momento. No ha sido el caso. Ni se ha dado apertura al proceso penal ni ha sido archivado definitivamente por el Tribunal Supremo porque nunca llegó a la instancia superior del Poder Judicial. Fue archivado en instancia inferior.

Algunos medios aseguran que ha sido archivado definitivamente al considerar que con el paso de los 5 años desde que se interpuso la querella criminal en 2017 por malos tratos habría transcurrido el tiempo de la prescripción. En este caso no hay prescripción alguna puesto que no había delito. No puede prescribir aquello que no ha sucedido. Imposible que suceda.

Rocío Carrasco vs Antonio David Flores: el proceso penal llega donde tenía que llegar

El proceso penal de Rocío Carrasco hacia Antonio David Flores ha llegado donde tenía que llegar. Archivo provisional. Esta tema fue uno de los platos fuertes del docudrama, docuserie o cuento chino Rocío, contar la verdad para seguir viva y presentado por la extinta Carlota Corredera. La viguesa enfatizó en varias ocasiones que el caso de su “hermana, yo sí te creo” está en situación de poder reabrirse. Han pasado dos años y medios y no ha sucedido. Y todo apunta, que no sucederá. La motivación de la mujer de fucsia era otra. A las pruebas nos remitimos.

La actualidad de Carrasco ahora es otra. Aterriza en TVE como concursante. La televisión pública aún no es consciente de que la hija de La Más Grande provoca más rechazo que afecto entre el público que enciende la televisión del entretenimiento. Quizás el director general de contenidos de RTVE, José Pablo López no es sabedor que con ella comenzó el hundimiento de un programa Sálvame y el de una cadena, Telecinco. En el caso de TVE puede ser más fácil y el hundimiento absoluto más rápido. Televisión española no está para tirar cohetes en cuanto a las audiencias.