El sorprendente proyecto de Toñi Moreno tras el portazo a su programa en TVE

Poco le ha durado el disgusto de la fulminante cancelación de su "Plan de Tarde" en la cadena pública porque la andaluza se ha puesto el mundo por montera y los faralaes con su hija Lola.

Ya es oficial que Toñi Moreno será una de las concursantes de la nueva edición de Masterchef Celebrity. Tras la fulminante cancelación de su programa Plan de tarde en TVE, la presentadora regresa a pequeña pantalla como aspirante a chef en el popular talent culinario.

No lo tendrá sencillo, ya que se enfrenta a pesos pesados como Jesulín de Ubrique, Genoveva Casanova, Álvaro Muñoz Escassi, Los Morancos o la protagonista de Café con aroma de mujer, Laura Londoño, entre otros, pero en el que la gaditana está dispuesta a darlo todo.

A punto de comenzar las grabaciones de este nuevo proyecto que supone todo un reto para ella y con el que está muy ilusionada, Toñi está disfrutando de la Feria de Abril con el amor de su vida, su hija Lola. Con la pequeña, que ya tiene 3 años, la comunicadora asistió a la fiesta del 61 cumpleaños de María del Monte en la caseta que la folclórica tiene en el Real.

Radiante con un traje de flamenca rojo con grandes lunares blancos (mientras que su niña, también de gitana lució uno vestido de volantes negro con pequeños topitos en blanco y ribetes en rojo) la andaluza reconoció que con Lola, todavía demasiado pequeña y de la que no se separó en ningún momento, no se prodiga demasiado por la Feria, pero no podía faltar al cumpleaños de su íntima amiga.

"Estamos en una caseta llena de amigos, a disfrutar, a pasarlo bien y sobre todo agradecer que tenemos salud, posibilidad de compartir, que tenemos ganas de alegría. María y yo somos amigas desde hace 30 años, tenemos muchos amigos en común, cada vez que vengo a su caseta es como reencontrarte con gente que no ves durante el año", explicó, confesando lo especial que es para ella María del Monte: "Somos amigas pero no de la tele. Amiga de cuando yo tengo un mal momento la llamo a ella y exactamente igual. Yo la quiero, nos queremos y nos ayudamos mucho, nos respetamos mucho, y ojalá que nos hagamos viejecitas juntas".

"Le deseo la felicidad que tiene ahora, que le dure mucho tiempo. A Inma la adoro, a ella la adoro, le deseo toda la felicidad y salud, el trabajo y el amor se busca, pero la salud es importante tenerle respeto. María pasó unos años muy duros perdió mucha gente en el camino con el Covid y se merece lo mejor, un momento de tranquilidad y de lo que tiene ahora, de muchos amigos que la quieren y que la rodean", añadió emocionada.

Sin hacer mención a su participación en Masterchef Celebrity, pero revelando que le espera trabajo en Madrid, Toñi habló de cómo se organiza con la pequeña Lola cuando tiene que pasar temporadas fuera. Reconociendo que se siente una "privilegiada" por toda la ayuda con la que cuenta ("no puedo decir soy una madre soltera porque tengo una red familiar") aseguró que se "organiza bien": "Hay mucha gente que está sola de verdad, pero yo no. Me voy y la dejo en buenas manos. Y cuando tengo trabajo puedo ahorrar para cuando no tengo y estar con ella".

Y hablando de maternidad, inevitable preguntar a Toñi qué le parece que Ana Obregón haya tenido una hija que en realidad es su nieta al estar concebida con muestras biológicas de su hijo Aless Lequio."En su decisión personal nadie tenemos nada que decir. La ciencia se lo ha permitido y que a Ana se le cuestione como madre me parece una indecencia después de lo que demostró con Aless", afirmó, admitiendo que otro tema diferente es el debate que se ha creado en torno a la gestación subrogada: "Tenemos que dar una salida a eso, hay que regularizarlo, legislarlo. Yo estoy en contra de la explotación de la mujer por falta de recursos económicos para que una familia cumpla su sueño de ser padres, pero he vivido situaciones muy diferentes. Yo he vivido el embarazo de dos amigos míos que han ido a Chicago, el caso de Miguel Poveda... hay casos muy distintos y para eso hace falta una legislación".