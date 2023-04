Alessandro Lequio “arrastra” la teoría de Ana García Obregón

El colaborador televisivo ha reaparecido en la pequeña pantalla después de unos días desaparecido y no ha necesitado extenderse demasiado para confirmar las sospechas sobre su ex.



Un hombre a punto del llanto. Un padre que ha decidido mantener silencio por respeto. Y mucho respeto a su hijo fallecido. Alessandro Lequio ha vuelto a aparecer este lunes en su puesto de trabajo después de unos días alejado del foco mediático. Se ha refugiado en Galicia. Con su mujer María Palacios, su hija y unos amigos. Este lunes ha vuelto. Ha sido en El Programa de Ana Rosa donde colabora de lunes a jueves. Alessandro Lequio ha estado a punto del llanto. Esconde emoción. Y tristeza. Y desesperación ante lo sucedido. Ha argumentado el porqué de su silencio. "Sé que eso es lo que a él le gustaría. Por respeto a él. Por el máximo respeto que le tengo". Contundente el colaborador de Ana Rosa Quintana hace unas horas.

Dos teorías diferentes. O el legado de Aless Lequio era lo que cuenta su madre, dejar descendencia con una abuela determinada, o bien el deseo del hijo de Ana García Obregón era el anonimato tras su fallecimiento. La teoría de la madre o del padre. Dos teorías contradictorias. Difíciles de contrastar. La única prueba testifical posible ya no está. Desgraciadamente para el joven.

Alessandro Lequio se ha comportado con el máximo respeto hacia la madre de su hijo. Y ha sido justo. Y sincero. No obstante, sus palabras (entre líneas y menos líneas) reflejan el sentimiento. El colaborador no conocía la realidad de lo que ha sucedido en estos dos últimos años.

La realidad de Ana Obregón siempre supera la ficción

Una cosa es ser sabedor de la realidad de la posibilidad de "congelar espermas" al tener que someterse a un tratamiento oncológico y otra diferente, es la consecuencia de esa congelación y de la noche a la mañana y mediante exclusiva, conocer que eres abuelo. La hija de tu hijo te hace abuelo. Historia pura. No hay más historias. La realidad siempre supera la ficción. No es García Márquez. Es Ana García Obregón. La de los posados. La de los Miami. La que ha abierto la maternidad subrogada en este país. Esto último no es de ley. Los vientres de alquiler llegaron a este este país a través de otros y otras. Muchos de ellos ancorados en el PSOE. Ahora este partido político está en contra. Así es la vida. Así es la política. Así es nuestro país.