Sorpresa: la relación en la que la Infanta Elena da paz a Vicky Martín Berrocal

La diseñadora es un pozo sin fondo a la hora de protagonizar siempre novedades, titulares e información jugosa sobre la crónica de sociedad. Y si no que pregunten a la hermana del Rey Felipe

Se pueden tener amigos famosos y luego se puede ser como Vicky Martín Berrocal, que conoce prácticamente todo el mundo en la crónica social patria.

Coincidiendo con su presencia en la fiesta de una conocida marca de ron en Madrid cuyo lema era "La amistad verdadera", la diseñadora logró sorprender por su relación tan estrecha incluso con Casa Real.

Acompañada por su íntima Eva González, y derrochando elegancia con un vestido de su propia firma en color azul cielo y un original escote bañera que dejaba sus hombros a la vista, la diseñadora habló sobre el gran momento personal que atraviesa, confesando que año y medio después de su ruptura con el empresario portugués Joao Viegas, no le importaría encontrar de nuevo el amor.

"Tengo edad para enamorarme y para casarme seis o siete veces más", explicó con una sonrisa, confesando que como "enamorada del amor" estaría encantada de volver a pasar por el altar. Sin embargo, no es su prioridad porque "ahora estoy bien, estoy enfocada, creo que he alcanzado mi mejor versión".

Vicky Martín Berrocal encontró gran ayuda en su libro

"Mi libro me ha ayudado mucho a ser generosa conmigo, a sentirme bien en mi piel, agradezco cada cosa que me pase: mala, buena, regular. Es la mejor manera de vivir, la vida es complicadita y yo soy afortunada dentro lo que cabe, y hay que ser positiva pelear, mucho y confiar mucho en una", afirmó.

Puesto que la gran protagonista de la noche era la amistad, era inevitable preguntarle por el delicado momento que atraviesa Alejandro Sanz: "Yo no hablo de mis amigos. Alejandro es la banda sonora de mi vida, el artista más importante que tiene este país para mí, le quiero con toda el alma y siempre me va a tener ahí, para os restos, pero no voy a hablar de él".

Otra de sus grandes amigas, Elena Tablada, está a punto de verse las caras en los tribunales con su ex marido Javier Ungría y, aunque prefiere no entrar en detalles porque "ella tiene boca y puede hablar", sí reconoció que la ve "bien realmente". Como a Eva González, para la que solo tiene preciosas palabras. "Está espectacular, y después tiene un corazón muy bonito, generosa, siempre te da la mano y ella es grande".

La curiosa relación entre Vicky Martín Berrocal y la Infanta Elena

Lo que sí resultó ser una gran sorpresa fue verla disfrutar de los toros en Las Ventas junto a la Infanta Elena. Una desconocida amistad sobre la que Vicky se pronunció por primera vez, revelando que la hermana de Felipe VI es "muy agradable, tremendamente simpática, generosísima, divertida", y estar a su lado le da "mucha paz". "He coincidido con ella en varias ocasiones. Me gusta su hija, me encanta su hijo, son amigos de Alba, todo bien" explicó, contando así el origen de su relación con la hija del Rey Juan Carlos.