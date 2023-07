Nuevo escándalo: el hijo de Camilo Sesto justifica lo de la pistola en su casa

Camilo Blanes sigue en una espiral de polémica por cómo se ha comportado en los últimos años. Ahora, en plena transformación, tiene que explicar lo que ocurre en su casa de Torrelodones.

Pese a la preocupación por su estado de salud, Camilo Blanes sigue demostrando que no tiene intención de abandonar la vida que lleva. El hijo de Camilo Sesto, que vive recluido en su casa de Torrelodones, no para de recibir visitas de amigos y no tan amigos, y nos ha dejado en los últimos meses imágenes en las que incluso hemos podido ver armas en el interior de su vivienda, tal y como explica la revista Pronto.

Desde que empezara a subir nuevas fotos como Sheila (y eliminara todas las anteriores, incluso en las que aparecía con su padre, con quien asegura que tenía una bonita relación), no han parado de sucederse las polémicas. La última, una discusión con su madre, Lourdes Ornelas, a quien acabó echando de casa después de que ésta acudiera para hacer lo propio con uno de sus amigos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SHELAW (@shelaw123)

Hace unas semanas, el hijo del popular cantante alcoyano ya fallecido hacía saltar de nuevo las alarmas con una nueva tanda de fotos, que sube con asiduidad a las redes. En ellas, se puede ver el estado de la casa que heredó de su padre, y algunos detalles no han pasado desapercibidos, como una pistola y un hacha que colgaba de una pared.

Camilo Blanes explica lo de la pistola

En una de sus últimas imágenes, Camilo Blanes ha aclarado un detalle importante acerca del arma de fuego que aparece en sus fotos: "Sí, hay una pistola de juguete 💋", ha escrito, dejando claro que la pistola, que aparece de nuevo en este selfie con amigos, no es de verdad, tal y como recoge la mencionada revista.