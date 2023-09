La hija de Paula Echevarría y Bustamante da una "vida extra" a Jorge Javier

La actriz sorprendió a propios y extraños mostrando una faceta no muy habitual en ella en el plató de "Cuentos Chinos" de Telecinco en un día clave para el nuevo experimento de Vázquez.

Después de una semana discreta en la que el nuevo Cuentos Chinos de Jorge Javier Vázquez en Telecinco iba de mal en peor en la parrilla en una carrera descendente sin frenos en los audímetros, todas las miradas estaban puestas en la prueba de fuego de este jueves.

Con el estreno de GH VIP 8 a continuación y con Paula Echevarría de invitada las esperanzas pasaban por frenar la sangría en los audímetros. Y de momento así fue.

De hecho, este jueves anotó un 7.4% de share y 927.000 frente al 6.8% y 828.000 del día anterior. Desde su estreno el lunes, era la primera vez que Cuentos Chinos no bajaba sobre sí mismo.

Mucho tuvo que ver la invitada: la actriz llegó como invitada estelar al plató de Jorge Javier y no solo habló de su vida profesional, sino también del lado más personal y hasta de su hija con David Bustamante, Daniella.

El asunto surgió cuando el presentador la enfrentó a una cuestión delicada: "Tu hija decide dedicarse al mundo de la interpretación y le sale una serie en Tokio para irse un año entero".

Paula Echevarría, muy generosa con Jorge Javier hablando abiertamente de su hija Daniella

Muy sincera y generosa en sus declaraciones, Echevarría contestó que "sería un problema porque el síndrome del nido vacío no toca tan pronto. Pero creo que acabaría cediendo porque a mí nadie nunca me dijo que no, tuve la suerte en mi vida que nadie nunca me dijo: estás loca. Vivía en Asturias y un día llego a casa y le digo a mis padres que me quiero ir a Madrid a probar suerte yo no me encontré un no por parte de mi padres ni de mi familia ni por parte de nadie", señaló convencida de que "hay que acompañar en ese vuelo" y luego la vida te va poniendo en tu sitio.

En cuanto a cómo lo haría si sus hijos quisieran dedicarse al mundo de la interpretación y no se les diera bien, Paula no tuvo dudas: "Se lo diría, le diría: cariño, considero que se te dan mejor otras cosas. La educación consiste en eso, no en chafar esto".





Además, Echevarría y Jorge Javier comentaron la noticia de que cuatro futbolistas del Real Madrid están siendo investigados por la difusión de un vídeo sexual de con una menor. Tema que derivó en cómo vive la actriz los miedos en cuanto a los hijos en este momento: "Miedo siempre hubo, mi madre se moría de miedo cuando yo salía, antes no había móviles, pero había abusos igual, lo que no había era la difusión", comenzó diciendo para explicar que "le da miedo" aunque asegura que intenta concienciar a su hija, más en concreto, porque su hijo Miguel todavía es pequeño: "Intento concienciarla, desde muy pequeña siempre la he advertido mucho sobre lo que se va a encontrar. Cuando salen noticias en la tele yo me sentaba y le hacía verlo. La vida tiene peligro, hay que advertir y concienciar". "Me cuesta darle permiso para salir, me cuesta porque todavía es pequeña, acaba de cumplir 15", reconoció.