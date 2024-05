Un inquieto Motos cuestiona a Falcó tras fichar por la competencia

La hija de Preysler ha acudido de nuevo este jueves a le 'El Hormiguero', por primera vez tras la polémica que ha generado el anuncio de su posible fichaje en el universo Mediaset.

Muchos han sido los rumores que han desatado la polémica, anunciando un drástico giro de los acontecimientos en la vida profesional de Tamara Falcó, y especulando sobre su posible salida de Atresmedia, dejando tirado a Pablo Motos en la siguiente temporada de El Hormiguero.

Una noticia que no solo afectaría al programa, donde la mujer de Íñigo Onieva participa todos los jueves en la tertulia que cierra el programa de más audiencia de la cadena, sino que habría mantenido en vilo también a los integrantes de la mesa, sus amigos Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo.

Pablo Motos, obligado a dar la cara

Y es que, la noticia ha sido confirmaba. La hermana de Ana Boyer ha elegido la cadena de Mediaset para embarcarse en la nueva edición del programa Got Talent, donde ha estado muchos años Edurne y del que se despedía en su última entrega para saltar también a la competencia.

Tamara Falcó deja tirado a Pablo Motos y entra en el universo Telecinco, después de ser tan juzgada por ellos. #SalsaRosa 💖 ⬇️ https://t.co/8wEECf0n3N — Salsa Rosa (@salsarosaes) May 18, 2024

Durante esta semana, la hemos visto junto a Isabel Preysler en la inauguración del nuevo restaurante de Iñigo Onieva, un negocio que tiene como socio capitalista a uno de los empresarios más conocidos entre los famosos, ‘El Turronero’, amigo íntimo de Bertín Osborne, pero la joven no se pronunciaba sobre el tema.

Lo que sí es seguro es que la Marquesa de Griñón ha hecho varios intentos para cerrar nuevos proyectos televisivos, hasta que al fin ha encontrado hueco en Telecinco, pero, la pregunta que más suena ahora no es otra que, “¿que se supone que juzgará Tamara Falcó en ‘Got Talent?'”, dado que no es artista y se desconoce qué criterio puede aportar al espectáculo.

En su nueva andadura como jurado, Tamara compartirá estrado junto a Risto Mejide, Paula Echevarría y Florentino Fernández y la pregunta que más suena es si dejará El Hormiguero. Pablo Motos no ha tardado en dar respuesta a la cuestión para calmar los ánimos, y este jueves preguntaba a su amiga en pleno direccto, consciente de la curiosidad que despierta el futuro profesional de Falcó.

Así, comenzaba su programa el pasado jueves dirigiéndose a la colaboradora y anunciando que había "rumores" de que no trabajaría más en su tertulia semanal: "¿Me vas a echar?", reaccionaba Tamara con una sonrisa jocosa; "No, no, segurísimo", ha contestado el presentador, zanjando la polémica con un gran abrazo.