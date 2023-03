La cruda realidad de la reapertura del caso contra Antonio David 2 años después

Rocío Carrasco terminó su controvertida entrevista con Julia Otero en TVE asegurando que "estamos estudiando reabrir el caso" contra su exmarido. ESdiario analiza por qué es casi imposible.

Fue la última intervención de Rocío Carrasco este miércoles en el programa de Julia Otero Días de Tele y en TVE. La hija de La más grande reaparece en otro medio de comunicación para hablar de su tema una vez que Telecinco le ha dicho Basta Ya.

Rocío Carrasco con perfil bajo ya no es la mujer empoderada a la que se le "llenaba" la boca con la frase "no tiene coño". La mujer de Fidel Albiac confiesa por primera vez que el presidente del gobierno Pedro Sánchez la llamó para interesarse por su situación. Un paso más. Hasta hace unas horas conocíamos que fue el presidente quien llamo a Teresa Campos para conocer el contacto directo de la mujer "no maltratada" según reza la Justicia. Otra cosa es su voz (la de la protagonista) y la de sus voceros.

Carrasco se presenta con la bandera de las mujeres maltratadas en el programa de Julia Otero. De nuevo se refieren a ella como "mujer maltratada". Craso error en aras de futuros procesos judiciales. La televisión tiene esas cosas. Hacer realidad lo que de momento parece. Lejos de la realidad.

Dos años después sigue sin reabrirse el caso de Rocío Carrasco contra Antonio David Flores

El 21 de marzo de 2021 regresaba a la televisión con su docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva. Aquellos días se hablaba claramente de la intención de reabrir el caso de su exmarido y padre de sus hijos, Antonio David Flores. Dos años después sigue en el mismo punto. No se ha reabierto y se sigue estudiando. Este estudio va a durar lo que un grado actual. 4 o 5 años. Mientras tanto facturamos. Y no somos Shakira.

Reabrir el caso podría haber sucedido ya. De dos maneras. Una con "pruebas nuevas" que no se pudieron presentar en el momento anterior. Aquí de pruebas nuevas no consta alguna, según lo visto. Lo nuevo que se ha presentado en la serie no es nuevo. Son pruebas testificales que anteriormente se encontraban a favor de la otra parte. Esto es cambiar de opinión o de verdad. De nuevo nada.

La segunda manera de reabrir el caso sería de oficio, es decir, directamente por el Ministerio Fiscal. Demasiado tiempo ha transcurrido para que ahora el Ministerio Público se moje con un tema que tiene tantas sombras como luces. Más de lo primero. Rocío Carrasco continúa en el punto de salida a nivel judicial. Quizás no hay otra situación de origen: "Estamos estudiando reabrir el caso".