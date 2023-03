Marta Riesco abochorna a Sálvame devolviéndosela con su propia medicina

Desde antes incluso de que se hiciera oficial su historia con Antonio David Flores la reportera ya acumulaba tarjetas amarillas. Fuera ya de Telecinco ha decidido ajustar cuentas con algunos

Se podría decir que ha ido acumulando tarjetas amarillas desde antes incluso de que su historia de amor con Antonio David Flores se hiciera oficial, pero lo cierto es que la última expulsión de Marta Riesco de la parrilla de Telecinco tuvo un motivo muy concreto.

A saber, su agrio y duro enfrentamiento-espectáculo en directo y en diferido con la reportera de Sálvame Cristina Porta, que se encontraba cubriendo el mismo acto que ella. Ya no es solo que saltaran chispas entre ellas en vivo, sino que Riesco surtió sus redes de grabaciones de todo tipo en las que no solo ponía verde a su compañera de cadena, sino a muchos programas de Telecinco y a la propia cúpula de Mediaset.

Desde entonces está desaparecida de la pequeña pantalla entre rumores del supuesto miedo que le tiene Ana Rosa Quintana y que por eso no la despide o del supuesto miedo que le tiene Antonio David Flores y que por eso no la deja.

Ajena a estos rumores, Marta Riesco reapareció con fuerza en sus redes sociales coincidiendo con el 8-M para saldar cuentas con Sálvame dándole de su propia medicina.

Un mes después del incidente con Cristina Porta, en el que Sálvame le acusó de querer ser más protagonista que sus entrevistados vistiéndose de gala a pesar de ser reportera, ha pagado al magacín de corazón de Telecinco con al misma moneda.

Cabe recordar que Gema López acudió hace unos días a cubrir como reportera junto al resto de compañeros de prensa la premiere de la película Mari(dos) en el cine Capitol y lo hizo con un vestido confeccionado por el joven diseñador José Perea.

Riesco utilizó su perfil de Instagram para criticar la hipocresía de Sálvame con motivo del 8M. "Antes de que acabe el Día de la mujer, me alegra mucho saber que lo que antes era una crítica de una mujer a otra mujer sobre su vestimenta a la hora de ir a cubrir un photocall, ahora se imita y se aplaude, desde el mismo sitio donde se rieron de mí. Rectificar y avanzar siempre es bueno", escribió con sarcasmo compartiendo el vídeo de Gema López.

"Un día como hoy digo algo claro y sin miedo: ojalá todas las mujeres fuésemos tratadas igual. ¡Qué bien que vayamos progresando! Y que ahora sean ellos los que mandan a su reportera con vestidazo... Me alegro por ellos, por las reporteras que vengan y por el mundo de la moda, al que se le da una pequeña gran oportunidad. También me alegro por Gema porque de ella no se rieron", añadió.