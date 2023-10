A Isa Pantoja le amargan la resaca de la boda con dos grandes desprecios

La cosa pintaba mal desde el momento en que los más cercanos familiares de la novia decidieron darle la espalda. No solo no mejoró demasiado sino que terminó yendo a peor y está que trina.

A pesar de la sonada ausencia de Isabel Pantoja y de Kiko Rivera, Isa Pantoja tenía claro que quería que su boda con Asraf Beno fuese un día inolvidable en el que disfrutar con sus seres queridos y dejar las polémicas a un lado. Sin embargo, las cosas no han salido como esperaba y su gran día se ha visto empañado por dos grandes desprecios.

Por un lado, la espantada de su flamante padrino, Jorge Javier Vázquez, que después de criticar la postura de la tonadillera de no asistir a la boda de su hija, y de asegurar en varias ocasiones que él no daría la espalda a la joven, abandonaba la ceremonia tras el "sí quiero" sin quedarse al convite. Un gesto que ha desatado las especulaciones acerca de que su presencia se debía a motivos económicos y no a su cariño por Isa, ya que el presentador trabaja en la revista que este lunes publica en exclusiva el enlace, Lecturas.

Y por el otro, la expulsión de una de las mejores amigas de la hija de la cantante, Aneth, tras ser señalada como el topo que ha filtrado información a la prensa de la familia Pantoja. Aunque la noche antes de su boda Chabelita habló con la peruana para desinvitarla, ésta hizo oídos sordos a la petición de la novia y se presentó en el evento; y habría sido Sonia, la representante de Isa, la que la invitó a abandonar el lugar inmediatamente, empañando así el que se suponía que iba a ser el día más feliz en la vida de la hermana de Kiko Rivera.

Sendas polémicas que han enturbiado la felicidad de Isa, que este lunes reapareció más seria que nunca en las que son sus primeras imágenes tras convertirse en la mujer de Asraf. Cabizbaja, la peruana dio la callada por respuesta, y sin ni siquiera bajar la ventanilla de su coche ni confesar cómo están siendo sus primeros días de casada, evitó aclarar qué hay de cierto en que expulsó a Aneth de su boda.

Irene Rosales confirma que Kiko Rivera no estaba invitado a la boda de su hermana

Al que no tuvo que desinvitar porque no estaba invitado fue a su hermano Kiko Rivera. Así lo confirmó su esposa, Irene Rosales, a los reporteros.

En sus primeras declaraciones tras la boda de su cuñada (de la que admite con una sonrisa que se han enterado a pesar de estar "un poquito al margen de todo") la sevillana dejó claro que no estaban invitados, aunque prefirió no revelar si Kiko hubiese asistido al enlace si su hermana le hubiese invitado: "Yo no te puedo contestar a eso. No lo sé".