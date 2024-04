El nuevo rol de José Luis Martínez Almeida que no está dispuesto a asumir

El político y su esposa se han convertido en inesperado centro de atención a su llegada a Madrid, donde se han negado a contestar sobre un tema personal relacionado con su familia.

El pasado 6 de abril tenía lugar en Madrid uno de los acontecimientos más esperados del año, el enlace entre el alcalde José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, nieta de Teresa Borbón-Dos Sicilias. El matrimonio emprendía horas más tarde su luna de miel, un viaje que llevaba a dos exóticos destinos: Maldivas y Bután.

Martínez Almeida y su mujer han disfrutado de unos días de relax y felicidad según han dejado constancia en sus redes sociales, y llegaban ayer a la capital visiblemente relajados, aunque sorprendidos por los numerosos medios que se agolpaban en la terminal madrileña a la espera de su llegada.

Abrumado por los focos

Una situación inesperada para la pareja, que no esperaba generar tanta expectación y ante la que ambos han demostrado una actitud amable y sonriente, a pesar de no sentirse muy cómodos frente a las preguntas de los reporteros. José Luis Martínez-Almeida y su esposa se han convertido en noticia esta semana por un hecho ajeno a sus vidas, al hacerse público que Irene Urdangarin está saliendo con Juan, hermano de Teresa.

Los periodistas que estaban esperando a la pareja han preguntado directamente por el asunto y, aunque Almeida está acostumbrado a tratar con la prensa, ha preferido guardar las distancias: “Me siento feliz, la verdad. Las vacaciones han sido suficientes, no nos vamos a quejar”, ha comentado cuando le han preguntado si tenía ganas de retomar sus agendas.

También ha aprovechado para recalcar que ha disfrutado mucho del viaje y que el clima les ha acompañado: "El tiempo bien. Ha habido algo de lluvia, pero nada del otro mundo. A nosotros no por lo menos, en eso hemos tenido suerte".

Al mencionar el posible romance de su cuñado, Teresa Urquijo no ha querido hacer comentarios, mientras su esposo respondía que no se ha enterado de la noticia sobre Irene Urdangarin y su cuñado, Juan Urquijo: “No me he enterado de nada. Hemos estado aislados, desconectados y, por tanto, felices”, ha comentado, evitando expresar nada personal sobre la información.