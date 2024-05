La controvertida niñera de Pantoja le da a la tonadillera donde más le duele

La que fuera una de las más fieles del entorno de Isabel Pantoja durante décadas, vuelve a la carga en una dura entrevista en la que desvela las miserias que le hizo vivir.

A finales de 2023, Isa Pantoja y Asraf Beno contraían por fin matrimonio tras varios años aplazando la boda por las múltiples polémicas que vivió la familia desde la pandemia, en la que los constantes desencuentros azotaron a la familia de la tonadillera.

Un encuentro en el que lo más sonado fueron las marcadas ausencias familiares, especialmente la de su madre y su hermano, Kiko Rivera. Isabel Pantoja se perdió uno de los días más importantes de su hija y muchos aseguran que la presencia de Dulce Delapiedra, una de sus máximas enemigas, fue una de las razones por las que decidió no acudir.

Exclusiva de por medio

Era Luis Pliego quien adelantaba la exclusiva bomba de Dulce, en la que advierte sobre la dureza de sus palabras, afirmando que "la vida de Dulce es muy amarga en estos momentos". Una decadencia que comenzaba durante su etapa con los Pantoja en Marbella: "Allí comienza su salud mental a resentirse, lo que la lleva donde está ahora".

Las palabras de Dulce Delapiedra a Isa Pantoja en el día de su boda con Asraf Beno https://t.co/gl0hRlZoZX — Mary carmen trigo (@trigogallardo) October 15, 2023

Sobre los rumores que apuntan a que la tonadillera estaría arrepentida de haber faltado a la boda de su única hija, Pliego explica cómo la cuidadora se muestra tajante: “Los arrepentimientos en su momento. Ya está bien el victimismo y las excusas. Las excusas sobran ya, y aquí nadie se utiliza de excusa”.

Dulce Delapiedra da a Isabel Pantoja donde más le duele: "Una madre tiene que estar para todo" ➡ La que fuera niñera de Isa Pantoja vuelve a la carga y se muestra muy crítica con la tonadillera https://t.co/4TrS468BKx — La Razón (@larazon_es) November 8, 2023

El director de Lecturas destaca también la lamentable situación por la que pasa: "Se plantea incluso el suicidio", ha contado en TardeAR: "Vive ciertos traumas que la han afectado mucho". Dulce no siempre ha velado por el bien de Isa Pantoja y le molesta profundamente que la ausencia de Isabel Pantoja pudiera haber empeñado lo más mínimo lo que debería haber sido un día feliz y de celebración: “Una madre debería estar por encima de todo”.

Del mismo modo, ha destapado también muchos de los abusos que sufrió mientras trabajaba para Pantoja, y que hasta ahora no habían visto la luz. Durante más de treinta años, Delapiedra lo dio todo por la tonadillera, y ahora se encuentra en uno de los peores momentos de su vida: "He tomado pastillas para dejar de vivir. Quería dormir y no despertarme", contado a la revista.