El duro relato de Ángel Cristo Jr sobre su niñez que destroza a Bárbara Rey

El hijo de la vedette ha sido uno de los protagonistas del nuevo programa de Telecinco y ha hablado sobre los abusos que sufrió por parte de su madre, unas palabras que la destrozarán.

La entrevista que Telecinco ha realizado a Ángel Cristo Jr en su nuevo programa "¡De viernes!" era uno de los contenidos más esperados del viernes. Los promos que ha ido mostrando Telecinco adelantaban una entrevista que podría dinamitar a Bárbara Rey, y lo que finalmente se ha podido ver en el programa lo ha confirmado.

Porque el hijo mayor de Bárbara Rey y Ángel Cristo no se ha mordido la lengua a la hora de hablar de su niñez y todo lo que ha sufrido en su vida, especialmente del abuso que sufría por parte de su madre. Y es que la vida de Ángel Cristo Jr y de Sofía Cristo no ha sido nada sencilla, algo que los dos hermanos han confesado en multitud de ocasiones, pero nunca ninguno de los dos había atacado a su madre de la forma en la que lo ha hecho Ángel.

Ángel Cristo Jr cuenta todos los abusos que sufría

El hijo de Bárbara Rey ha desvelado que su madre se sintió muy sola a lo largo de su vida, a pesar de lo que muchos pudieran pensar: "Mi madre siempre estaba muy sola. Yo soy el hombre de la casa y me encargo de todo lo que ella necesita, de todo lo que haga falta. Lo que es gestionar una casa". Pero todo eso terminó convirtiéndose en un chantaje emocional, convirtiendo su infancia en la vida de un adulto: "Estar a su disposición las 24 horas del día... Si yo quería salir en bicicleta con mis amigos, tenía que calcular la hora para volver a casa y ponerle las tostadas. Porque si faltaba no la quería, el estar con mis amigos y quitarle tiempo era no quererla".

A pesar de la dureza de sus declaraciones, Ángel Cristo Jr ha querido dejar claro que "nunca hablaría mal de mi madre, estoy contando lo que viví con ella". Unas vivencias muy distintas a las que tenían la mayoría de sus compañeros de colegio: "Mi madre, desde que yo llegaba a casa del colegio, me cargaba de responsabilidades... Yo intentaba aliviarla con masajes. Daba igual que tuviera exámenes, el caso es que el masaje no podía durar 20 minutos y tenía que ser todas las noches".

Aún así, Ángel ha explicado que "detrás de querer hacer las cosas, había un niño que quería agradar a su madre. Ella estaba sola, y cuando yo me comprometo a ayudarla es porque yo veo que mi madre necesita ayuda y siempre ha tirado del carro". El hijo de la vedette también ha sentenciado que "he sido la persona que más la ha querido y que más la querrá nunca".