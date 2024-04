Almeida pone el broche de oro a su mediática boda con un chotis muy comentado

El alcalde demostró sobre la pista que su pasión por Madrid va más allá de su labor profesional y se entregó sin miedo a una interpretación que cuestiona sus dotes de baile.

Un día después de tener lugar la que muchos consideran la boda del año, el enlace entre el alcalde de Madrid y Teresa Urquijo sigue dando qué hablar tras los numerosos testimonios publicados por los invitados durante el convite.

La resaca no ha impedido que el evento siga dando titulares y son muchos los vídeos que se han filtrado de la celebración posterior a la ceremonia, que ayer tenía lugar en una finca familiar de la novia a las afueras de Madrid.

La boda más mediática del año

La expectación que ha generado la unión entre José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo mantuvo a miles de personas conectadas en televisión siguiendo el evento, mientras que otras tantas se nutrían del seguimiento compartido por redes sociales, mediante memes y comentarios.

Llegado el momento del baile nupcial, el alcalde y su ya esposa quisieron hacer un guiño a su ciudad y se vinieron arriba, sustituyendo el tradicional vals nupcial por un chotis que parece que estuvieron ensayando meticulosamente en familia.

Si esta maravilla de chotis que @telemadrid nos ha "regalado" a los madrileños (pagado con nuestro dinero) de la boda de Almeida y Teresa Urquijo es producto de ensayos y enseñanzas previas, tratad de imaginar el primer día de clase de @AlmeidaPP_ sin reíros... pic.twitter.com/2VSxs2YbXt — Carmelo Siguescomiendotó Fachusma JR 🇦🇪🔻🟪🟨🟥 (@CarmeloRIP) April 7, 2024

Como manda la tradición, se arrancaron a bailar los novios primero con los padrinos. Urquijo con su padre y Almeida, en cambio, con su hermana Magdalena, que no fue la madrina, para más tarde fundirse ambos en un ritmo que parecía algo exento de espontaneidad. El momento fue aplaudido por los asistentes, perplejos ante la situación, pero entregados sin cesar de jalear a los protagonistas del día, que se mantuvieron firmes en el objetivo de defender la coreografía previamente estudiada.

Las reacciones no tardarían en llegar cuando, llegada la noche el vídeo se convertía en el más comentado en redes sociales, publicado por los asistentes, desconocemos si con permiso de los novios, que se difundió como la pólvora por X.

A la salida de la ceremonia, las cámaras entrevistaban a Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, quien, acompañada por su marido, Fernando Ramírez de Haro, ha desvelado que el Emérito "no ha estado en el baile": "Pero la reina Sofía sí. Y ha bailado. No el chotis, pero ha bailado", ha añadido Aguirre al tiempo que su marido, por detrás, apuntaba: "Hemos bebido mucho".