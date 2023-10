Sorpresa ante la opinión de Parada del abandono de las cenizas de Carmen Sevilla

El que fuera amigo y compañero de la presentadora de "Cine de barrio" ha dado su opinión sobre el abandono de las cenizas de Carmen Sevilla en el tanatorio durante tres meses.

Tras la sorprendente noticia que saltaba hace un par de días sobre el abandono de las cenizas de Carmen Sevilla en el tanatorio de Pozuelo de Alarcón durante más de 100 días, han sido muchas las personas, familiares y amigos, los que se han alineado en contra de Augusto Algueró, el único hijo de la presentadora.

Desde sus sobrinas Elena y Carmen, el que fuera su representante, Luis Méndez, o Tino, su chófer y acompañante durante casi 30 años, han sido muchos los que han criticado la actitud de Augusto, a quien han acusado de abandono y dejadez, no solo por la polémica de las cenizas, también por todo lo que aconteció al fallecimiento de la presentadora.

Pero las cenizas no ha sido la única polémica que ha surgido tres meses después de que Carmen Sevilla falleciera, porque ahora han aparecido especulaciones sobre la 'desaparición' de las joyas de la presentadora, unas joyas sobre las que su hijo estaría preguntando.

José Manuel Parada defiende a Augusto Algueró y pide respeto

Uno de los que también se ha pronunciado, aunque en un tono muy distinto al resto, ha sido José Manuel Parada, uno de sus más fieles amigos y su compañero durante años en el programa "Cine de barrio", quien ha dicho no entender nada de todo lo que ha pasado en estos días: "Es tremendo, ya no la dejan descansar en paz. Ya quisiera que no se hablase tanto de ella, y menos de temas tan delicados".

Sobre las joyas y las cenizas, Parada tenía claro no saber que había pasado y se mostró muy crítico con el tanatorio: "No sabemos nada, porque no sabemos quién dice la verdad, y quién no. El tanatorio ha confirmado que las cenizas siguen aquí, ¿no? El tanatorio no puede hacer eso, sería una ilegalidad por la ley de protección de datos, no pueden dar información de que están las cenizas o no están. Su hijo Augusto dice que las cenizas no están en el tanatorio...".

Eso si, José Manuel Parada tiene claro que Carmen no vendió sus joyas y que es "más fácil que desaparezcan", aunque apunta que la única persona que realmente sabe que ha ocurrido es "Carmen desde allá arriba. Que no estará tranquila, porque está viendo que se dicen cosas que son incluso un poco ofensivas".

Por último, el que fuera amigo de Carmen Sevilla ha defendido a su hijo, Augusto Algueró, y ha pedido respeto para él: "Es el único heredero tanto de su madre, como de su padre, que es don Augusto Algueró, alguien muy importante en la música de este país. Nunca ha vendido exclusivas, no quiere pertenecer a este mundillo... Lo único que pide es 'dejarme en paz'... Creo que se merece un respeto".