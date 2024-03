El beneficioso acuerdo que consiguió Arantxa de Benito en su divorcio con Guti

Aunque la relación entre ambos ha estado marcada por los altibajos, la empresaria afirma que han intentado hacer lo correcto por el bien de sus dos hijos, ya mayores de edad.

A día de hoy, Arantxa de Benito y Guti mantienen un trato cordial, aunque la comunicación entre ellos es muy limitada, pero esto no siempre ha sido así. Durante los últimos 15 años, la relación entre los padres de Zayra ha pasado por muchos altibajos.

De Benito se sentaba en el plató de De Viernes para defender el paso de su hija por Supervivientes, donde era preguntada por la relación que le une al ex futbolista. En el año 2009, Arantxa y Guti anunciaron su separación tras 10 años juntos, pero, al contrario de lo que se esperaba, fueron un ejemplo tras demostrar que el respeto seguía presente en sus vidas.

Tras la tormenta llega la calma

Tanto es así que, durante los años posteriores, y a pesar de su separación, ambos demostraban la buena sintonía que existía a pesar de los altibajos, pero las cosas comenzaron a cambiar cuando el deportista rehizo su vida con la modelo Romina Belluscio en 2011. Aunque en un principio la famosa se alegró mucho por el padre de sus hijos, su relación se torció cuando el ex jugador anunció su compromiso, tan solo tres meses después de comenzar su relación sentimental.

Arantxa de Benito se sincera sobre cómo es su relación con Guti y Romina Belluscio y sobre si Guti ejerce de abuelo



⬇️Pincha en la foto para acceder a la noticiahttps://t.co/3OlPAyAZyO — Bekia (@bekiaes) March 17, 2024

Aún con eso, con la relación completamente rota, los padres de Zayra decidieron que lo más importante era el bienestar y la felicidad de sus hijos, y prueba de ello, es el acuerdo de divorcio que firmaron en 2009, en el que la presentadora y sus hijos salieron enormemente beneficiados.

El ex madridista aceptó pasarle a su ex mujer una generosa pensión de alimentos para los menores y, según trascendió, de Benito también recibió pensión compensatoria. En total, Guti se comprometió a abonar 13.000 euros mensuales para la manutención de su familia, 7.000 destinados a la pensión de su ex pareja.

💬 Arantxa de Benito desvela la reacción de Guti al enterarse de que Zayra iba a #Supervivientes2024: "𝗘́𝗹 𝗲𝘀 𝗳𝗮𝗻"https://t.co/fyC6w4DqmT — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) March 16, 2024

Durante una de sus intervenciones en un programa de Telecinco, Arantxa desveló el motivo por el que no funcionó su matrimonio, tras asegurar que le costó "mucho aceptar, asumir y superar" su separación: "Guti es muy pasional y yo también lo soy. Se juntó pasión con pasión y estalló la bomba en todos los sentidos. Y aunque los buenos momentos eran muy muy buenos, los malos eran malísimos", aseguraba.