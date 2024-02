Toño Sanchís desmonta la versión idílica de Belén Esteban tras el fin de Sálvame

Mucho se ha hablado de la reinvención de la mayoría de los integrantes del extinto magacín de Telecinco en otros trabajos frente a la nada de la princesa del pueblo y su enemigo echa leña.

Alejado del foco mediático desde que perdió el juicio contra Belén Esteban en 2018 y fue condenado a pagar 600.000 euros a la princesa del pueblo, Toño Sanchís reapareció ante las cámaras y, sin pelos en la lengua, se acordó de la que durante años fue su representada y le lanzó un demoledor dardo por el supuestamente delicado momento que atraviesa la colaboradora desde el final de Sálvame el pasado junio.

Y es que aunque en cada una de sus apariciones públicas tras el cerrojazo del veterano magacín de Telecinco Belén se ha mostrado feliz y ha dejado entrever que pronto se dejaría ver de nuevo en la pequeña pantalla, lo cierto es que Esteban es de las pocos rostros del mítico programa de Mediaset que todavía no ha encontrado un nuevo trabajo o acomodo en alguna cadena, a diferencia de Terelu y Lydia Lozano que han fichado por TVE, o Gema López, Alonso Caparrós o Laura Fa, que están en Antena 3.

"Paso. Pasa palabra", afirmó Toño cuando los reporteros del corazón le preguntaron por la princesa del pueblo, a la que sin embargo sí que dedicó una durísima sentencia: "Al final el tiempo pone a cada uno en su sitio. No hay que alegrarse nunca del mal ajeno, mira luego como te vuelve. Yo le deseo mucho trabajo a todo el mundo, siempre, a todo el mundo. No como a mí que no me lo deseaban", aseguró sin nombrar a la de Paracuellos pero en clara referencia a ella.

La nueva vida de Toño Sanchís tras tocar fondo frente a Belén Esteban

Sobre cómo se encuentra tras haber tocado fondo por su derrota en los juzgados frente a Esteban, su exmanager confesó que "estoy tranquilo, muy contento de lo que estoy haciendo ahora mismo y bien. Estoy en otra fase, dentro de lo audiovisual, ahora estoy produciendo teleseries y muy bien".

"Creo que no hay que resetear las cosas, hay que resetearse la cabeza, las cosas tienen que estar ahí y saber hacia dónde vas, lo que quieres y en ese sentido lo tengo muy claro, estoy bien. Hay cosas que no se olvidan, no es tan fácil olvidar, pero se apartan, porque el día a día tiene que seguir" añadió, reconociendo que aunque en su día lo pasó muy mal, "ahora estoy en otro modo totalmente distinto y muy bien, contento y trabajando. Dándolo todo".