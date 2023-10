Cayetano Martínez de Irujo estalla contra sus hermanos por esto que les une

El conde de Salvatierra ha aprovechado el bautizo de su sobrina para hacer unas duras declaraciones sobre sus hermanos y explicar el motivo por el cual no les considera familia.

Mucho han cambiado las cosas para Cayetano Martínez de Irujo desde que el pasado mes de abril, cuando celebraba su 60 cumpleaños, confesara la buena relación que mantenía con sus hermanos Fernando y Eugenia, y la cordialidad que existía entre él y su hermano Carlos. Ahora, apenas seis meses después, la relación es completamente distinta.

Este sábado el conde de Salvatierra acudía al bautizo de su sobrina, la hija pequeña de Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart, celebrado en Sevilla, y lo hacía junto a su pareja Bárbara Mirján.

Cayetano Martínez de Irujo no perdió ocasión de hablar sobre su familia, declarando que es lo más importante. Unas palabras que contrastan mucho con lo que el conde decía el viernes en "TardeAR", donde hizo unas duras declaraciones sobre sus hermanos: "Lo que quiero es olvidarlos ya. ¡Si, no son mi familia! Es fastidiar por fastidiar. Tan triste y lamentable como eso".

La sociedad que comparte Cayetano con sus hermanos, el punto de inflexión

Pero, ¿qué ha provocado este drástico cambio de opinión en Cayetano Martínez de Irujo? La sociedad que el jinete mantiene con Alfonso y Eugenia, dos de sus tres hermanos, podría ser el centro de este conflicto personal que les mantiene enfrentados: "Es incomprensible que me pidan tres veces el mismo importe por la sociedad, y que encima me bloqueen la sacada de créditos. Es una cosa insólita. Nadie con sentido común lo entiende".

Y es que la relación entre Cayetano y su hermana Eugenia parece haberse distanciado mucho en los últimos meses, algo que el propio jinete confesaba hace una semana en "TardeAR": "Eugenia tiene a su marido, ya no me necesita. Está feliz, cosa que me alegra. Hasta que nació mi hija, fue la niña de mis ojos pero, desde que murió mi madre, Eugenia se ha unido con otros hermanos y ha prescindido de mi".

Las palabras de Cayetano molestan a Eugenia

Todas estas declaraciones que ha pronunciado el conde de Salvatierra han molestado mucho a su hermana. Según ha explicado la periodista Paloma Barrientos, Eugenia Martínez de Irujo "está francamente enfadada. Dice que no quiere saber nada de Cayetano". Además, la duquesa de Montoro tiene claro el por qué de todas estas declaraciones.

Según explica ella, su hermano Cayetano se está aprovechando de que el resto de hermanos no se pronuncian ante los medios de comunicación: "¿Sabes lo que le pasa a Cayetano? Que se aprovecha de que los demás no hablamos. Ese es el problema".

Para Cayetano, el inicio de todo este distanciamiento con sus hermanos comenzó en 2019, cuando publicó sus memorias: "Creo que sí, la ruptura definitiva, también saber que tengo un hermano de verdad, que es Fernando, y que hay otros cuatro que me quieren hacer culpable hasta de mi propia vida".