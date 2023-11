La cúpula del PP con el diseñador andaluz Leandro Cano

Una puesta en escena hasta ahora no vista en la moda española. El escenario fue un parking de La Cuesta de San Vicente a pocos metros de la Plaza de España.

Cuca Gamarra, Borja Sémper y Juan Bravo han sido los protagonistas del desfile Menú que presentaba este martes el diseñador jienense Leandro Cano en la capital española. Una puesta en escena hasta ahora no vista en la moda española. El escenario fue un parking de La Cuesta de San Vicente a pocos metros de la Plaza de España.

Leandro Cano ya es una realidad. Una promesa madura de la moda española a sus 38 años. A su lado el diseñador Manuel de Gotor quien aplaudió el trabajo de su compañero. De Gotor asiste con el actor Bernard Bullen, el primer español en participar en la saga STAR Wars.

Cano nace en Ventas del Carrizal (Jaen) y después de pisar pasarelas como Berlín y París se consolida entre los mejores de la moda andaluza y española. Juan Bravo, el que fuera consejero de Hacienda en la primera legislatura de Juanma Moreno Bonilla, es gran amigo y apoyo fundamental en la carrera de este hombre que se cría con una madre y una abuela “entre costuras”.

Sus antecesoras eran grandes de la aguja y el dedal. Un sueño hecho realidad. El de ellas y por supuesto el de Leandro Cano. Juan Bravo es uno de los hombres fuertes de Alberto Núñez-Feijóo a nivel nacional desde hace un año.

Cuca Gamarra (arriba a la izquierda) o Borja Sémper (abajo) en el desfile de Leandro Cano.

Cuca Gumarra mostró su lado más distendido junto a sus compañeros de partido en Madrid y políticos del PP procedentes de Andalucía (Sevilla, Málaga y Jaén). Del mundo de la interpretación asisten los hermano León, Paco y María quienes mantienen una estrecha relación con el modista. Paco y María siempre distantes con la prensa. Será genético. Nada que hacer en estos casos.

Este martes Leandro Cano volvió a demostrar que no es un diseñador al uso. Ha vuelto a pisar fuerte. Y lo ha hecho en Madrid. Con una puesta en escena diferente, llamativa y que no pasa desapercibida para nadie. Para bueno y para malo. El modista -modisto no existe, se empeñe quien se empeñe- ha conseguido meter a los dirigentes del Partido Popular en un garaje.